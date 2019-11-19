Могерини назвала незаконной поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях

ЕС продолжает считать незаконным строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

Она отметила, что позиция Евросоюза в отношении политики Израиля по строительству поселений на оккупированной палестинской территории остается неизменной.

"Позиция Европейского союза в отношении политики Израиля по строительству поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся (данная - ред.) поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом и подрывает жизнеспособность решения (палестино-израильского конфликта на основе принципа, - ред.) двух государств и перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией 2334 Совета Безопасности ООН", - отмечается в заявлении.

"ЕС призывает Израиль прекратить любую поселенческую деятельность в соответствии с его обязательствами в качестве оккупирующей державы", - подчеркнула Могерини.

По ее словам, ЕС продолжит поддерживать возобновление усилий, направленных на достижение решения конфликта на основе принципа двух государств, что является "единственным жизнеспособным и реалистичным способом удовлетворить законные чаяния обеих сторон".

Напомним, США смягчили позицию относительно израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудил с американским президентом Дональдом Трампом заявление госсекретаря США Майка Помпео относительно израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Израильский премьер заявил, что Трамп исправил историческую несправедливость.