Могерини: мы хотели бы видеть Иерусалим столицей двух государств

По словам Могерини, Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время визита в Иорданию продолжала настаивать на решении ближневосточного кризиса через сосуществование двух государств. Об этом она заявили в ходе пресс-конференции в Аммане с участием министра иностранных дел Иордании Аймана аль-Сафади, сообщает пресс-служба Евросоюза.

"Вы знаете, что наша позиция заключается в том, что мы хотели бы видеть Иерусалим столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина", - сказала Могерини.

"Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств", - добавила она.

Кроме того, по словам Могерини, Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ получало необходимые средства.

Напомним, ранее сообщалось, что Федерика Могерини отменила свое участие в конференции, которая состоится в понедельник в Иерусалиме