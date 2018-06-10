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Интервью

Могерини отменила визит в Иерусалим из-за отказа Нетаньяху встретиться, - СМИ

НовостиПолитика    10.06.2018 - 12:01
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/eeas)l
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/eeas)l

Вместе с тем, источники ЕС сообщают, что причиной отказа Могерини стала "другая повестка дня"

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини отменила свое участие в конференции, которая состоится в понедельник в Иерусалиме. Об этом сообщает издание Haaretz.

По данным издания, Могерини хотела провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но он сообщил, что не сможет с ней встретиться.

Вместе с тем, согласно источникам в ЕС, причиной отмены визита было не поведение Нетаньяху, а "другая повестка дня".

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны последовать примеру Соединенных Штатов и перенести свои посольства в Иерусалим.

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Теги публикации: Нетаньяху, Могерини, Израиль, визит, Иерусалим  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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