Могеріні: ми хотіли б бачити Єрусалим столицею двох держав

За словами Могеріні, Євросоюз продовжує працювати для досягнення цієї мети

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні під час візиту до Йорданії продовжувала наполягати на вирішенні близькосхідного кризи через співіснування двох держав. Про це вона заявила в ході прес-конференції в Аммані з участю міністра закордонних справ Йорданії Аймана аль-Сафаді, повідомляє пресс-служба Євросоюзу.

"Ви знаєте, що наша позиція полягає в тому, що ми хотіли б бачити Єрусалим столицею одночасно держави Ізраїль і держави Палестина", - сказала Могеріні.

"Ми вважаємо, що єдиним реалістичним рішенням конфлікту на Близькому Сході є рішення через співіснування двох держав", - додала вона.

Крім того, за словами Могеріні, Євросоюз продовжує працювати для досягнення цієї мети, не змінюючи свого підходу, а також для забезпечення того, щоб Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт отримувало необхідні кошти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеріка Могеріні скасувала свою участь у конференції, яка відбудеться в понеділок в Єрусалимі