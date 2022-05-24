Мог избегать санкций. Абрамович оказался под предварительным следствием острова Джерси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Оффшорный остров в проливе Ла-Манш ведет расследование относительно активов богача из РФ. Правоохранителей Джерси заинтересовали законность происхождения состояния Абрамовича. Они, в частности, выясняют детали приобретения нефтяных активов в 90-е.

В последние годы Абрамович зарегистрировал на Джерси большую часть своих активов. Среди них – компании, владеющие недвижимостью, вертолетами и яхтами. Деятельность миллиардера проверяют на нарушение законодательства и уклонение от западных санкций.

В настоящее время продолжается предварительное следствие без объявления формальных процедур. Хотя обвинения официально не выдвигали, но еще в апреле местный суд заморозил активов, связанных с Абрамовичем, ориентировочно на 7 млрд долларов.