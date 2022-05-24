Английская Премьер-лига одобрила продажу "Челси"

Английская Премьер-лига одобрила продажу футбольного клуба "Челси" консорциуму Boehly во главе с Тоддом Боли. Завершение сделки зависит от выдачи британским правительством необходимой лицензии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Премьер-лиги .

Отмечается, что был проведено тестирование всех потенциальных директоров и проведена необходимая проверка. Завершение продажи по-прежнему зависит от британского правительства, которое должно выдать необходимую лицензию для завершения заключительных этапов сделки.

"Совет Премьер-лиги сегодня (24 мая - ред.) одобрил предложение о поглощении футбольного клуба "Челси" консорциумом Тодда Боли и Клирлейка", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство Великобритании намерено одобрить продажу "Челси", но потребовало гарантий, что владелец клуба российский миллиардер Роман Абрамович, попавший под санкции, не получит выгоды от продажи.

Отметим, консорциум Boehly подписал с Абрамовичем соглашение о покупке "Челси". Как сообщали британские СМИ, сумма сделки составляет 5,24 млрд долларов.

Решение продать "Челси" Абрамович принял в начале марта. Он также заявил, что на вырученные деньги будет создан фон для поддержки Украины.

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