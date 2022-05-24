Английская Премьер-лига одобрила продажу "Челси"
Английская Премьер-лига одобрила продажу футбольного клуба "Челси" консорциуму Boehly во главе с Тоддом Боли. Завершение сделки зависит от выдачи британским правительством необходимой лицензии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Премьер-лиги.
"Совет Премьер-лиги сегодня (24 мая - ред.) одобрил предложение о поглощении футбольного клуба "Челси" консорциумом Тодда Боли и Клирлейка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что был проведено тестирование всех потенциальных директоров и проведена необходимая проверка. Завершение продажи по-прежнему зависит от британского правительства, которое должно выдать необходимую лицензию для завершения заключительных этапов сделки.
Напомним, правительство Великобритании намерено одобрить продажу "Челси", но потребовало гарантий, что владелец клуба российский миллиардер Роман Абрамович, попавший под санкции, не получит выгоды от продажи.
Отметим, консорциум Boehly подписал с Абрамовичем соглашение о покупке "Челси". Как сообщали британские СМИ, сумма сделки составляет 5,24 млрд долларов.
Решение продать "Челси" Абрамович принял в начале марта. Он также заявил, что на вырученные деньги будет создан фон для поддержки Украины.
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