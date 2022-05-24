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Міг уникати санкцій. Абрамович опинився під попереднім слідством острова Джерсі

Фото: Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Антон Федорців

Правоохоронці острова Джерсі всерйоз зацікавилися походженням статків російського мільярдера Романа Абрамовича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Офшорний острів у протоці Ла-Манш веде розслідування щодо активів багатія з РФ. Правоохоронців Джерсі зацікавили законність походження статків Абрамовича. Вони, зокрема, з'ясовують деталі придбання нафтових активів у 90-х.

Упродовж останніх років Абрамович зареєстрував на Джерсі більшу частину своїх активів. Серед них – компанії, що володіють нерухомістю, гелікоптерами та яхтами. Діяльність мільярдера перевіряють на порушення законодавства та ухиляння від західних санкцій.

Наразі триває попереднє слідство без оголошення формальних процедур. Та хоч звинувачення офіційно не висували, але ще в квітні місцевий суд заморозив активів, пов'язаних із Абрамовичем, орієнтовно на 7 млрд доларів.

До слова, англійська Прем'єр-ліга схвалила продаж Абрамовичем лондонського "Челсі".

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