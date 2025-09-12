MODUS X посилює партнерство з Microsoft

Компанія MODUS X, що входить в Групу ДТЕК, отримала статус Microsoft Solutions Partner одразу за трьома напрямами - Data & AI, Digital & App Innovation та Infrastructure.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Зазначається, що цей статус підтверджує високий рівень експертизи команди у впровадженні передових технологій та здатність допомагати клієнтам ефективно керувати даними, створювати аналітичні та AI-рішення, модернізувати застосунки й розробляти нові хмарні рішення, а також прискорювати міграцію ключових систем у Microsoft Azure.
Партнерство з Microsoft відкриває для MODUS X низку додаткових можливостей, зокрема пріоритетну присутність на сайті Microsoft для пошуку надійних партнерів, доступ до ексклюзивних ресурсів із продажів і маркетингу, а також до технічної підтримки та консультацій з планування, розробки й публікації рішень на базі Azure та AI.
Крім того, компанія матиме змогу використовувати ліцензії Microsoft для розробки, тестування та демонстрації нових сервісів клієнтам.
"Для мене це - не лише знак нашої зрілості як компанії, а й орієнтир на майбутнє. Адже саме через такі партнерства ми створюємо середовище для масштабування інновацій, розвитку нових компетенцій і посилення довіри бізнесу до технологій", - зазначив Дмитро Осика, CEO MODUS X.
Отримання статусу Microsoft Solutions Partner - це ще один крок у зміцненні партнерства MODUS X із Microsoft та підтвердження експертизи компанії у сферах хмарних технологій, штучного інтелекту та цифрових інновацій. Це дозволить ще ефективніше допомагати клієнтам адаптуватися до сучасних викликів і впроваджувати рішення, що створюють реальну цінність.
