MODUS X усиливает партнерство с Microsoft

Отмечается, что этот статус подтверждает высокий уровень экспертизы команды во внедрении передовых технологий и способность помогать клиентам эффективно управлять данными, создавать аналитические и AI-решения, модернизировать приложения и разрабатывать новые облачные решения, а также ускорять миграцию ключевых систем в Microsoft Azure.



Партнерство с Microsoft открывает для MODUS X ряд дополнительных возможностей, включая приоритетное присутствие на сайте Microsoft для поиска надежных партнеров, доступ к эксклюзивным ресурсам по продажам и маркетингу, а также к технической поддержке и консультациям по планированию, разработке и публикации решений на базе Azure и AI.

Кроме того, компания сможет использовать лицензии Microsoft для разработки, тестирования и демонстрации новых сервисов клиентам.



"Для меня это - не только знак нашей зрелости как компании, но и ориентир на будущее. Ведь именно через такие партнерства мы создаем среду для масштабирования инноваций, развития новых компетенций и усиления доверия бизнеса к технологиям", - отметил Дмитрий Осыка, CEO MODUS X.



Получение статуса Microsoft Solutions Partner - это еще один шаг в укреплении партнерства MODUS X с Microsoft и подтверждение экспертизы компании в сферах облачных технологий, искусственного интеллекта и цифровых инноваций. Это позволит еще эффективнее помогать клиентам адаптироваться к современным вызовам и внедрять решения, создающие реальную ценность.