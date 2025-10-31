UA

MODUS X інтегрує штучний інтелект в роботу ДТЕК

Фото: MODUS X інтегрує штучний інтелект в роботу ДТЕК (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

ІТ компанія MODUS X, що входить в групу ДТЕК, запустила програму інтеграції технологій штучного інтелекту в бізнес-процеси ДТЕК.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні MODUS X.

"MODUS X, ІТ компанія у складі групи ДТЕК, запустила програму QUANTUM, спрямовану на системну інтеграцію технологій штучного інтелекту у бізнес-процеси ДТЕК. Ініціатива об’єднує десятки напрямів і команд, що розвивають застосування AI у різних сферах діяльності компанії - від енергетики та фінансів до HR і кібербезпеки", - йдеться в ньому.

Зазначається, що мета програми - підвищити операційну ефективність і конкурентоспроможність бізнесів ДТЕК шляхом інтеграції ШІ у ключові процеси, а також сформувати AI-культуру та підготувати команди до роботи в середовищі, де штучний інтелект стає частиною щоденних процесів.

"QUANTUM задає нову траєкторію розвитку компанії - там, де штучний інтелект стає рушієм прогресу та партнером у щоденних рішеннях. Ми формуємо культуру, у якій технології надихають діяти сміливіше та відкривати нові горизонти", - зазначив Дмитро Осика, CEO MODUS X, CIO ДТЕК.

 

Нагадаємо, що раніше ІТ-компанія Ріната Ахметова MODUS X очолила рейтинг ІТ-компаній українського бізнесу.

До цього повідомлялось, що компанія MODUS X посилила партнерство з Microsoft Solutions Partner одразу за трьома напрямами - Data & AI, Digital & App Innovation та Infrastructure.

ДТЕКРінат Ахметов