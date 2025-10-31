RU

Экономика

MODUS X интегрирует искусственный интеллект в работу ДТЭК

Фото: MODUS X интегрирует искусственный интеллект в работу ДТЭК (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

ИТ компания MODUS X, входящая в группу ДТЭК, запустила программу интеграции технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы ДТЭК.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении MODUS X.

"MODUS X, ИТ компания в составе группы ДТЭК, запустила программу QUANTUM, направленную на системную интеграцию технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы ДТЭК. Инициатива объединяет десятки направлений и команд, развивающих применение AI в различных сферах деятельности компании - от энергетики и финансов до HR и кибербезопасности", - говорится в нем.

Отмечается, что цель программы - повысить операционную эффективность и конкурентоспособность бизнесов ДТЭК путем интеграции ИИ в ключевые процессы, а также сформировать AI-культуру и подготовить команды к работе в среде, где искусственный интеллект становится частью ежедневных процессов.

"QUANTUM задает новую траекторию развития компании - там, где искусственный интеллект становится двигателем прогресса и партнером в ежедневных решениях. Мы формируем культуру, в которой технологии вдохновляют действовать смелее и открывать новые горизонты", - отметил Дмитрий Осыка, CEO MODUS X, CIO ДТЭК.

 

 

Напомним, что ранее ІТ-компания Рината Ахметова MODUS X возглавила рейтинг ІТ-компаний украинского бизнеса.

До этого сообщалось, что компания MODUS X усилила партнерство с Microsoft Solutions Partner сразу по трем направлениям - Data & AI, Digital & App Innovation и Infrastructure.

ДТЭКРинат Ахметов