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Модульне житло. У Берліні збудують 16 центрів розміщення українців

Фото: Модульне житло для біженців у Берліні (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Берліні збудують 16 центрів для розміщення біженців, де зможуть розмістити понад 6000 людей. Про це повідомив мер міста Кай Вегнер.

Також найближчим часом додадуть 1000 місць у колишньому аеропорту Тегель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Berlin.de.

Українців у Берліні селитимуть у модульні будинки

У дев'яти районах Берліна збудують 16 центрів із житлом контейнерного типу для біженців. Загалом – на 6130 місць. Відповідне рішення Сенат ухвалив 26 березня.

"Продовження Тегеля не є явним бажанням Сенату. Мета – забезпечити децентралізоване розміщення біженців. Цифри знову зростають. Це дає нам трохи передихнути, але загальна проблема залишиться", – сказав Кай Вегнер.

16 нових контейнерних центрів планують збудувати у 2025 і 2026 роках. Найменший об’єкт розрахований на 150 місць, найбільший – на 620.

Це будуть 1-3 поверхові будівлі, які використовуватимуть як гуртожитки та окремі квартири. Програма житлових контейнерів має забезпечити розміщення біженців у найближчі роки.

Центр у Тегелі діятиме до 2026 року

Також центр для біженців на території колишнього аеропорту в Тегелі планують розширити на 1000 місць. Нові місця мають відкрити влітку 2024 року. Заплановано спорудження шести великих наметів.

Фото: Центр розміщення українців у Тегелі (gettyimages.com)

Зараз у центрі прибуття в Тегелі розміщено близько 3900 біженців з України та близько 540 шукачів притулку. Планується, що він діятиме до 31 грудня 2025 року, а потім об'єкти демонтують.

За даними управління соціального забезпечення, наразі у Берліні існують близько 12 000 центрів екстреного розміщення. Влада хоче закрити їх у середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, ми писали, скільки біженців у Німеччині планують повернутися до України. Все більше людей хочуть залишитися в цій країні на довший час.

Також ми писали, як українські біженці влаштувалися у Німеччині. Німецькі школи відвідують майже 219 тисяч українських дітей.

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