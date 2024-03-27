Модульное жилье. В Берлине построят 16 центров размещения украинцев

В Берлине построят 16 центров для размещения беженцев, где смогут разместить более 6000 человек. Об этом сообщил мэр города Кай Вегнер.
Также в ближайшее время добавят 1000 мест в бывшем аэропорту Тегель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berlin.de.
В девяти районах Берлина построят 16 центров с жильем контейнерного типа для беженцев. Всего – на 6130 мест. Соответствующее решение Сенат принял 26 марта.
"Продолжение Тегеля не является явным желанием Сената. Цель – обеспечить децентрализованное размещение беженцев. Цифры снова растут. Это дает нам немного передохнуть, но общая проблема останется", – сказал Кай Вегнер.
16 новых контейнерных центров планируется построить в 2025 и 2026 годах. Найименьший объект рассчитан на 150 мест, самый большой – на 620 мест.
Это будут 1-3 этажные здания, которые будут использовать как общежития и отдельные квартиры. Программа жилых контейнеров должна обеспечить размещение беженцев в ближайшие годы.
Также центр для беженцев на территории бывшего аэропорта Тегеля планируют расширить на 1000 мест. Новые места должны открыть летом 2024 года. Запланировано строительство шести больших палаток.
Фото: Центр размещения украинцев в Тегеле (gettyimages.com)
Сейчас в центре прибытия в Тегеле находится около 3900 беженцев из Украины и около 540 искателей убежища. Планируется, что он будет действовать до 31 декабря 2025, а затем объекты демонтируют.
По данным управления социального обеспечения, в настоящее время в Берлине существует около 12 000 центров экстренного размещения. Власти хотят закрыть их в среднесрочной перспективе.
Напомним, мы писали, сколько беженцев в Германии планируют вернуться в Украину. Все больше людей хотят остаться в этой стране на более долгое время.
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