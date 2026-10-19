Модуль "Комета": у ГУР розкрили виробників ключової складової російських ракет

Зазначається, що один зі способів захисту бортових систем від перешкод РЕБ – це використання антен контрольованого прийому, які здатні відрізати перешкоди, змінюючи діаграму антени та застосовуючи алгоритми аналізу сигналу. Саме такий метод використовується в "Кометах".

Класична "Комета", яка застосовується в сучасних російських ракетах, БпЛА та керованих авіабомбах, складається з двох основних елементів – це антенна решітка з визначеною кількістю патч-антен та модуль обробки сигналів на базі програмованого логічного пристрою.

Стійкість такої системи до перешкод залежить від кількості патч-антен, їх розташування, а також від алгоритму їх роботи. Наявність визначеної кількості патч-антен на антенному полотні дозволяє отримувати просторову інформацію про напрям вхідного випромінювання з перешкодами та компенсувати їхній вплив.

Наразі противником вже масово застосовуються "Комети" з 16 патч-антенами, ведеться робота з організації серійного виробництва 20-елементних решіток.

Розробником та головним підприємством з виробництва модулів "Комета" різних модифікацій є російське підприємство "ВНИИР-Прогресс", яке входить до групи компаній "АБС Электро" підсанкційного сербського проросійського політика Ненада Поповича.

Закупівлю компонентів для виробництва модулів здійснює інше підприємство групи. Серед постачальників – китайські дистриб’ютори та продавці мікроелектроніки, російські посередники.

Для виконання замовлення на виробництво "Комет" від підприємств російського ВПК "ВНИИР-Прогрес" використовує власні виробничі потужності, а також підприємства групи. Основні замовники "Комети" – виробники російських крилатих і балістичних ракет, ударних БпЛА, керованих авіабомб і планеруючих боєприпасів.