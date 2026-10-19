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Модуль "Комета": в ГУР раскрыли производителей ключевой составляющей российских ракет

11:56 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: в ГУР раскрыли производителей ключевой составляющей российских ракет (Getty Images)

В ГУР раскрыли список компонентов иностранного производства, которые используются в производстве помехозащищенных навигационных модулей "Комета" для российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.

Отмечается, что один из способов защиты бортовых систем от помех РЭБ – использование антенн контролируемого приема, которые способны отрезать помехи, изменяя диаграмму антенны и применяя алгоритмы анализа сигнала. Именно такой метод используется в "Кометах".

Классическая "Комета", применяемая в современных российских ракетах, БПЛА и управляемых авиабомбах, состоит из двух основных элементов – это антенная решетка с определенным количеством патч-антенн и модуль обработки сигналов на базе программируемого логического устройства.

Устойчивость такой системы к помехам зависит от количества патч-антенн, их расположения, а также от алгоритма их работы. Наличие определенного количества патч-антенн на антенном полотне позволяет получать пространственную информацию о направлении входящего излучения с помехами и компенсировать их воздействие.

В настоящее время противником уже массово применяются "Кометы" с 16 патч-антеннами, ведется работа по организации серийного производства 20-элементных решеток.

Разработчиком и главным предприятием по производству модулей "Комета" различных модификаций является российское предприятие "ВНИИР-Прогресс", входящее в группу компаний "АБС Электро" подсанкционного сербского пророссийского политика Ненада Поповича.

Закупку компонентов для производства модулей производит другое предприятие группы. Среди поставщиков – китайские дистрибьюторы и продавцы микроэлектроники, российские посредники.

Для выполнения заказа на создание "Комет" от компаний русского ВПК "ВНИИР-Прогресс" употребляет собственные производственные мощности, также компании группы. Основные заказчики "Кометы" – производители российских крылатых и баллистических ракет, ударных БпЛА, управляемых авиабомб и планирующих боеприпасов.

Ранее РБК-Украина писала, что Япония планирует рассмотреть передачу Украине ракет для Patriot. По словам бывшего министра обороны Японии Ицунори Онодери, в стране есть юридические ограничения, но правительство намерено начать внутренние обсуждения.

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