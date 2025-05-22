Модрічу в "Реалі" вказали на двері: до чого тут Алонсо

Коли відбудеться останній матч

Попри бажання 39-річного футболіста залишитися в команді, клуб не планує продовжувати з ним співпрацю. Модріч, за його словами, не отримав жодної пропозиції щодо продовження контракту від керівництва "Реала".

Очікується, що півзахисник попрощається з вболівальниками "вершкових" у матчі останнього туру Ла Ліги проти "Реал Сосьєдада", який відбудеться в суботу, 24 травня, на "Сантьяго Бернабеу".

Зазначається, що рішення про розставання з хорватом було ухвалене керівництвом клубу й не пов'язане з майбутнім головним тренером Хабі Алонсо.

Модріч приєднався до "Реала" влітку 2012 року, перейшовши з лондонського "Тоттенхема" за 35 мільйонів євро. За 13 сезонів у складі "вершкових" він виграв 28 трофеїв, включаючи шість Ліг чемпіонів, чотири титули чемпіона Іспанії та два Кубки країни. У 2018 році хорват отримав "Золотий м'яч", ставши першим гравцем, який перервав гегемонію Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

У поточному сезоні півзахисник провів 56 матчів, забив 4 голи та зробив 9 асистів. Загалом у складі "Реала" він зіграв 590 матчів, забивши 43 м'ячі.

Крім Модріча, в останньому матчі Ла Ліги з "Реалом" також попрощаються головний тренер Карло Анчелотті та футболісти – Лукас Васкес і Хесус Вальєхо. Останній не полетить навіть на Клубний чемпіонат світу в США, тоді як Модріч і Васкес ще візьмуть участь у цьому турнірі.