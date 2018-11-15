В Молдове обезвредили связанную с боевиками на Донбассе группировку

Фото: флаг незаконной молдовской группировки (sis.md)

Члены военизированного формирования проходили военную подготовку, прикрываясь проведением военно-тактических игр

В Молдове обезвредили незаконное полувоенное формирование, связанное с боевиками террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", действующих на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдовскую Службу информации и безопасности.

В спецслужбе рассказали, что молдовские правоохранители следили за группировкой более года, в течение которого были установлены прямые связи между ее членами и вооруженными группами на Востоке Украины.

По информации молдавской спецслужбы, в формировании была выстроена жесткая иерархия, его члены проходили идеологическую и военную подготовку, прикрываясь проведением военно-тактических игр.

В ходе обысков у членов группировки обнаружили различные виды оружия, компоненты боевого оружия, военную технику, боеголовки и гранатометы, изъято самодельное взрывное устройство.

В домах задержанных выявили флаги и знаки различия, используемые боевиками на Донбассе.

Фото: связанная с ДНР группировка в Молдове

Напомним, по данным украинской разведки, боевики вводят на оккупированном Донбассе систему функционирования мобильных "призывных пунктов".