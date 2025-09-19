Модний приклад від Джамали: як стильно носити брючний костюм восени 2025

Який "лук" вибрала Джамала

Цього разу вона обрала класичний брючний костюм з акцентом на колір, силует і фактуру. Це монохромний комплект у насиченому відтінку тауп - глибокому, теплому коричневому тоні, який ідеально вписується в осінню палітру 2025 року.

Піджак

Піджак має чітко окреслену лінію плечей і високий комір-стійку, що додає образу суворості й водночас сучасності.

Мінімалістичне оформлення доповнюється одним великим золотим ґудзиком - лаконічна деталь, яка водночас має розкішний і стриманий вигляд. Це приклад того, як один яскравий акцент може задати тон всьому вбранню.

Джамала задає тренди (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Штани

Штани широкого крою, вільно спадають вниз, створюючи невимушений, але витончений силует. Такий фасон чудово поєднує комфорт і візуальну елегантність.

На особливу увагу заслуговує тканина - з легким благородним блиском, схожа на атлас або шовкову суміш. Вона підкреслює високу якість костюма і надає образу вишуканості, навіть якщо йдеться про повсякденний аутфіт.

Співачка показала ідеальний костюм на осінь (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Аксесуари

Аксесуари в цьому луці також заслуговують на окрему згадку. Джамала тримає велику м'яку сумку-шопер темно-коричневого відтінку.

Сумка додає образу практичності, водночас вигідно контрастуючи зі строгою геометрією костюма. Такий аксесуар чудово підходить для міських буднів, коли потрібен і стиль, і функціональність.

Як носити брючний костюм восени 2025 (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Взуття

Щодо взуття - хоча його видно частково, можна помітити, що вибране в тон сумки: темно-коричневе або навіть з бордовим відтінком. Це рішення допомагає зберегти гармонійність колірної гами, не розбиваючи загальне враження від монохромного образу.

Джамала демонструє ідеальний приклад того, як можна поєднувати класику, комфорт і сучасний стиль. Її образ - це втілення невимушеної елегантності, яка так пасує осінньому сезону: теплі тони, приємні фактури та продуманий силует.

Такий костюм можна носити і на ділову зустріч, і на творчий захід, і навіть у повсякденному житті.

Джамала показала модний образ (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)