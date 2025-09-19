Модний приклад від Джамали: як стильно носити брючний костюм восени 2025

Джамала продемонструвала ідеальний осінній образ у брючному костюмі - стриманий, елегантний і трендовий. Монохромна гама, чіткий силует і вишукані деталі роблять цей лук прикладом сучасної класики.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал It's me, Jamala.
Цього разу вона обрала класичний брючний костюм з акцентом на колір, силует і фактуру. Це монохромний комплект у насиченому відтінку тауп - глибокому, теплому коричневому тоні, який ідеально вписується в осінню палітру 2025 року.
Піджак
Піджак має чітко окреслену лінію плечей і високий комір-стійку, що додає образу суворості й водночас сучасності.
Мінімалістичне оформлення доповнюється одним великим золотим ґудзиком - лаконічна деталь, яка водночас має розкішний і стриманий вигляд. Це приклад того, як один яскравий акцент може задати тон всьому вбранню.
Штани
Штани широкого крою, вільно спадають вниз, створюючи невимушений, але витончений силует. Такий фасон чудово поєднує комфорт і візуальну елегантність.
На особливу увагу заслуговує тканина - з легким благородним блиском, схожа на атлас або шовкову суміш. Вона підкреслює високу якість костюма і надає образу вишуканості, навіть якщо йдеться про повсякденний аутфіт.
Аксесуари
Аксесуари в цьому луці також заслуговують на окрему згадку. Джамала тримає велику м'яку сумку-шопер темно-коричневого відтінку.
Сумка додає образу практичності, водночас вигідно контрастуючи зі строгою геометрією костюма. Такий аксесуар чудово підходить для міських буднів, коли потрібен і стиль, і функціональність.
Взуття
Щодо взуття - хоча його видно частково, можна помітити, що вибране в тон сумки: темно-коричневе або навіть з бордовим відтінком. Це рішення допомагає зберегти гармонійність колірної гами, не розбиваючи загальне враження від монохромного образу.
Джамала демонструє ідеальний приклад того, як можна поєднувати класику, комфорт і сучасний стиль. Її образ - це втілення невимушеної елегантності, яка так пасує осінньому сезону: теплі тони, приємні фактури та продуманий силует.
Такий костюм можна носити і на ділову зустріч, і на творчий захід, і навіть у повсякденному житті.
