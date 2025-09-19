Модный пример от Джамалы: как стильно носить брючный костюм осенью 2025

Какой "лук" выбрала Джамала

В этот раз она выбрала классический брючный костюм с акцентом на цвет, силуэт и фактуру. Это монохромный комплект в насыщенном оттенке тауп - глубоком, теплом коричневом тоне, который идеально вписывается в осеннюю палитру 2025 года.

Пиджак

Пиджак имеет четко очерченную линию плеч и высокий воротник-стойку, что придает образу строгости и одновременно современности.

Минималистическое оформление дополняется одной большой золотой пуговицей - лаконичная деталь, которая в то же время выглядит роскошно и сдержанно. Это пример того, как один яркий акцент может задать тон всему наряду.

Джамала задает тренды (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)

Брюки

Брюки широкого кроя, свободно ниспадают вниз, создавая непринужденный, но утонченный силуэт. Такой фасон прекрасно совмещает комфорт и визуальную элегантность.

Особого внимания заслуживает ткань - с легким благородным блеском, похожая на атлас или шелковую смесь. Она подчеркивает высокое качество костюма и придает образу изысканности, даже если речь идет о повседневном аутфите.

Певица показала идеальный костюм на осень (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)

Аксессуары

Аксессуары в этом луке также заслуживают отдельного упоминания. Джамала держит большую мягкую сумку-шоппер темно-коричневого оттенка.

Сумка придает образу практичности, одновременно выгодно контрастируя со строгой геометрией костюма. Такой аксессуар отлично подходит для городских будней, когда требуется и стиль, и функциональность.

Как носить брючный костюм осенью 2025 (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)

Обувь

Относительно обуви - хотя она видна частично, можно заметить, что выбранная в тон сумки: темно-коричневая или даже с бордовым оттенком. Это решение помогает сохранить гармоничность цветовой гаммы, не разбивая общее впечатление от монохромного образа.

Джамала демонстрирует идеальный пример того, как можно сочетать классику, комфорт и современный стиль. Ее образ - это воплощение непринужденной элегантности, которая так подходит осеннему сезону: теплые тона, приятные фактуры и продуманный силуэт.

Такой костюм можно носить и на деловую встречу, и на творческое мероприятие, и даже в повседневной жизни.

Джамала показала модный образ (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)