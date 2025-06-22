Модний образ з простих речей: як "Холостяк" Цимбалюк стилізує шорти та лонгслів

Цього разу актор поділився селфі з ліфта, де демонструє свій casual-образ, натхненний стилем 90-х і нульових.

На фото Тарас у вільному темно-сірому лонгсліві з принтом “Acne Studios STOCKHOLM 1996”, який додає луку легкого скандинавського вайбу.

Образ доповнюють об’ємні денім-шорти довжиною до коліна - тренд, що знову активно повертається в чоловічу моду.

Стилізацію завершують синя шапка-біні з написом (зсунута назад - у дусі relaxed-стилю), спортивні окуляри в чорній оправі, а також яскраві кросівки з помаранчевими деталями, які розбавляють стримані тони вбрання.

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Білі шкарпетки, натягнуті вище кісточки, - ще одна характерна риса сучасного streetwear.

Тату на ногах та розслаблена поза лише підсилюють ефект “без зусиль, але зі стилем”.

У руках - смартфон із дзеркальним чохлом і з написом “Work over routine”, який може бути як меседжем до підписників, так і міні-мотивацією на день.

Такий лук - приклад того, як змішування спортивних, урбаністичних і ретро-елементів дозволяє створити модний образ, який виглядає органічно, зухвало і по-літньому легко.

Нагадаємо, 19 червня відбувся офіційний початок зйомок 14-го сезону шоу "Холостяк".

У соцмережах опублікували перші світлини з-за лаштунків вечірки, де Тарас Цимбалюк знайомиться з дівчатами-учасницями.

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Зйомки проходять у заміському ресторані неподалік Києва.