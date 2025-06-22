Модный образ из простых вещей: как "Холостяк" Цимбалюк стилизует шорты и лонгслив

На этот раз актер поделился селфи из лифта, где демонстрирует свой casual-образ, вдохновленный стилем 90-х и нулевых.

На фото Тарас в свободном темно-сером лонгсливе с принтом "Acne Studios STOCKHOLM 1996", который добавляет луку легкого скандинавского вайба.

Образ дополняют объемные деним-шорты длиной до колена - тренд, который снова активно возвращается в мужскую моду.

Стилизацию завершают белая шапка-бини с надписью (сдвинутая назад - в духе relaxed-стиля), спортивные очки в черной оправе, а также яркие кроссовки с оранжевыми деталями, которые разбавляют сдержанные тона наряда.

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Белые носки, натянутые выше лодыжки, - еще одна характерная черта современного streetwear.

Тату на ногах и расслабленная поза лишь усиливают эффект "без усилий, но со стилем".

В руках - смартфон с зеркальным чехлом и с надписью "Work over routine", которая может быть как месседжем к подписчикам, так и мини-мотивацией на день.

Такой лук - пример того, как смешение спортивных, урбанистических и ретро-элементов позволяет создать модный образ, который выглядит органично, дерзко и по-летнему легко.

Напомним, 19 июня состоялось официальное начало съемок 14-го сезона шоу "Холостяк".

В соцсетях опубликовали первые фотографии из-за кулис вечеринки, где Тарас Цимбалюк знакомится с девушками-участницами.

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Съемки проходят в загородном ресторане неподалеку от Киева.