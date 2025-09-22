Модний "лук" Лесі Нікітюк для прогулянки з сином: класика і спорт в одному образі

Який образ вибрала Нікітюк

На фото Леся Нікітюк демонструє стильний та елегантний образ для міської прогулянки, який ідеально підходить для теплої погоди. Цей аутфіт поєднує в собі класичні елементи з сучасними трендами.

Образ виконаний у стилі smart casual з елементами класичного костюма. Він виглядає одночасно діловим і невимушеним, що робить його універсальним для різних подій.

Колірна гама

Основна палітра - сіра, базова й актуальна. Сірий колір надає образу стриманості, елегантності та легко поєднується з іншими кольорами. У цьому випадку сірий костюм гармонійно контрастує з білим топом.

Костюм-двійка

Леся обрала костюм, який складається з піджака цікавого крою та мініспідниці. Об'ємні підплічники піджака надають образу структурованості та відсилають до трендів 80-х.

Топ

Під піджаком - простий білий топ, який слугує легким і свіжим акцентом.

Взуття

Доповнюють образ біло-чорні кеди з роздвоєним носком під назвою Tabi boots, які надають йому сучасного і модного вигляду. Цей елемент вносить у класичний образ спортивний, динамічний акцент і робить його зручнішим для прогулянки.

Окуляри

Лук доповнюють стильні сонцезахисні окуляри, що надають йому завершеності.

Цей образ показує, як можна поєднувати строгі класичні речі зі спортивним взуттям для створення сучасного та комфортного образу. Леся Нікітюк вдало комбінує комфорт і стиль, що робить її образ ідеальним для повсякденного життя.

Леся Нікітюк показала модний образ (скриншот)

Чому цей образ підходить для прогулянки з коляскою

Леся Нікітюк тільки три місяці тому вперше стала мамою, і її вибір одягу для прогулянки з сином показує, як можна поєднувати стиль і комфорт у повсякденному житті молодої мами.

Образ у стилі smart casual з елементами класики створений так, щоб забезпечити максимальну зручність і свободу рухів, що особливо важливо при догляді за дитиною.

Вибір піджака і мініспідниці дає змогу мати елегантний вигляд, але водночас не обмежувати рухи. Легкий білий топ підкреслює свіжість і легкість лука.

На особливу увагу заслуговує взуття - масивні кеди з роздвоєним носком не тільки надають модного акценту, а й забезпечують комфорт і стійкість під час ходьби, що актуально під час тривалих прогулянок з малюком.

Крім того, цей образ легко адаптується під різні погодні умови - за потреби можна додати легкий плащ або кардиган, що зробить лук ще більш практичним.

Поєднання класичних і спортивних елементів дає Нікітюк можливість мати стильний вигляд, не жертвуючи зручністю, що особливо важливо на новому етапі життя.