Модне пальто на осінь: Андре Тан назвав фасони, які мають бути у вашому гардеробі

Кейп із шарфом

Особливість цієї моделі - вбудований шарф, який можна зав'язувати навколо шиї різними способами. За словами Тана, такий кейп створює витончений і елегантний образ, а також є головним фаворитом сезону.

З чим носити: вузькі джинси або штани, класичні ботильйони на підборах, мінімалістичні сумки. Ідеально для елегантного ділового або вечірнього образу.

Андре Тан розповів про пальто на осінь (скриншот)

Пальто без застібки

Модель закривається за допомогою ременя і нагадує халат. Об'ємне і м'яке пальто забезпечує відчуття комфорту, при цьому має стильний і сучасний вигляд.

З чим носити: сукні, спідниці, широкі штани, грубі черевики, об'ємні сумки. Підходить для повсякденного образу.

Андре Тан розповів про тренди на осінь (скриншот)

Приталене пальто А-силуету

Це класичне пальто надає жіночності та підкреслює талію. За словами дизайнера, А-силует робить образ елегантним і гармонійним.

З чим носити: спідниці-"олівці", класичні туфлі, шарфи або ремені для акценту на талії. Має елегантний вигляд і підходить для офісу або побачень.

Андре Тан розповів, яке пальто вибрати на осінь (скриншот)

Кейп-пончо

Модель має дуже ефектний та елегантний вигляд, хоча іноді може бути менш практичною через протяги. Ідеальний вибір для особливих виходів.

З чим носити: вузькі штани або легінси, високі чоботи, мінімалістичні аксесуари. Підходить для виходів, коли хочеться створити "А-ефект" і виглядати особливо стильно.

Тан розповів, яке пальто вибрати на осінь 2025 (скриншот)

Пальта з тваринним принтом

Сміливий варіант для яскравих і впевнених жінок. Пальто може бути повністю леопардовим або містити невеликі акценти у вигляді принта.

З чим носити: монохромний базовий одяг (чорний, білий, бежевий), прості ботильйони, маленька сумка. Принт сам по собі акцент, тому інший одяг бажано вибрати спокійний.

Андре Тан розповів про актуальні варіанти пальто (скриншот)

Пальто-піджак

Лаконічне, стримане і дуже сучасне. Укорочене пальто-піджак завжди має актуальний вигляд і легко комбінується з іншими елементами гардероба.

З чим носити: вузькі джинси, шорти з колготками, лофери або ботильйони, класичні сумки. Ідеально для міських образів і офісного стилю.

Андре Тан розповів про пальто (скриншот)

Максі пальто в стилі оверсайз

Об'ємна модель пасує для холодної осені й дає змогу носити під неї светр, сукню або джемпер. Такий фасон поєднує тепло і комфорт з модним виглядом.

З чим носити: широкі штани, светри, об'ємні шарфи та кросівки або високі чоботи.

Андре Тан назвав тренди пальто (скриншот)

Андре Тан підкреслив, що пальта завжди залишаються символом елегантності та класики. Головне - вибирати модель, яка відповідає власним відчуттям і стилю.