Модне пальто на осінь: Андре Тан назвав фасони, які мають бути у вашому гардеробі

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про актуальні моделі пальт на осінь 2025 року. За його словами, правильний вибір верхнього одягу дає змогу поєднувати стиль, елегантність і комфорт навіть у холодну погоду.
Які моделі актуальні та з чим їх носити - в матеріалі РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.
Особливість цієї моделі - вбудований шарф, який можна зав'язувати навколо шиї різними способами. За словами Тана, такий кейп створює витончений і елегантний образ, а також є головним фаворитом сезону.
З чим носити: вузькі джинси або штани, класичні ботильйони на підборах, мінімалістичні сумки. Ідеально для елегантного ділового або вечірнього образу.
Модель закривається за допомогою ременя і нагадує халат. Об'ємне і м'яке пальто забезпечує відчуття комфорту, при цьому має стильний і сучасний вигляд.
З чим носити: сукні, спідниці, широкі штани, грубі черевики, об'ємні сумки. Підходить для повсякденного образу.
Це класичне пальто надає жіночності та підкреслює талію. За словами дизайнера, А-силует робить образ елегантним і гармонійним.
З чим носити: спідниці-"олівці", класичні туфлі, шарфи або ремені для акценту на талії. Має елегантний вигляд і підходить для офісу або побачень.
Модель має дуже ефектний та елегантний вигляд, хоча іноді може бути менш практичною через протяги. Ідеальний вибір для особливих виходів.
З чим носити: вузькі штани або легінси, високі чоботи, мінімалістичні аксесуари. Підходить для виходів, коли хочеться створити "А-ефект" і виглядати особливо стильно.
Сміливий варіант для яскравих і впевнених жінок. Пальто може бути повністю леопардовим або містити невеликі акценти у вигляді принта.
З чим носити: монохромний базовий одяг (чорний, білий, бежевий), прості ботильйони, маленька сумка. Принт сам по собі акцент, тому інший одяг бажано вибрати спокійний.
Лаконічне, стримане і дуже сучасне. Укорочене пальто-піджак завжди має актуальний вигляд і легко комбінується з іншими елементами гардероба.
З чим носити: вузькі джинси, шорти з колготками, лофери або ботильйони, класичні сумки. Ідеально для міських образів і офісного стилю.
Об'ємна модель пасує для холодної осені й дає змогу носити під неї светр, сукню або джемпер. Такий фасон поєднує тепло і комфорт з модним виглядом.
З чим носити: широкі штани, светри, об'ємні шарфи та кросівки або високі чоботи.
Андре Тан підкреслив, що пальта завжди залишаються символом елегантності та класики. Головне - вибирати модель, яка відповідає власним відчуттям і стилю.
