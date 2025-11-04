Модное пальто на осень: Андре Тан назвал фасоны, которые должны быть в вашем гардеробе

Кейп с шарфом

Особенность этой модели - встроенный шарф, который можно завязывать вокруг шеи разными способами. По словам Тана, такой кейп создает изящный и элегантный образ, а также является главным фаворитом сезона.

С чем носить: узкие джинсы или брюки, классические ботильоны на каблуке, минималистичные сумки. Идеально для элегантного делового или вечернего образа.

Андре Тан рассказал про пальто на осень (скриншот)

Пальто без застежки

Модель закрывается с помощью ремня и напоминает халат. Объемное и мягкое пальто обеспечивает чувство комфорта, при этом смотрится стильно и современно.

С чем носить: платья, юбки, широкие брюки, грубые ботинки, объемные сумки. Подходит для повседневного образа.

Андре Тан рассказал про тренды на осень (скриншот)

Приталенное пальто А-силуэта

Это классическое пальто придает женственности и подчеркивает талию. По словам дизайнера, А-силуэт делает образ элегантным и гармоничным.

С чем носить: юбки-"карандаши", классические туфли, шарфы или ремни для акцента на талии. Выглядит элегантно и подходит для офиса или свиданий.

Андре Тан рассказал, какое пальто выбрать на осень (скриншот)

Кейп-пончо

Модель выглядит очень эффектно и элегантно, хотя иногда может быть менее практичной из-за сквозняков. Идеальный выбор для особых выходов.

С чем носить: узкие брюки или леггинсы, высокие сапоги, минималистические аксессуары. Подходит для выходов, когда хочется создать "А-эффект" и выглядеть особенно стильно.

Тан рассказал, какое пальто выбрать на осень 2025 (скриншот)

Пальто с животным принтом

Смелый вариант для ярких и уверенных женщин. Пальто может быть полностью леопардовым или содержать небольшие акценты в виде принта.

С чем носить: монохромная базовая одежда (черная, белая, бежевая), простые ботильоны, маленькая сумка. Принт сам по себе акцент, поэтому другую одежду желательно выбрать спокойную.

Андре Тан рассказал про актуальные варианты пальто (скриншот)

Пальто-пиджак

Лаконичное, сдержанное и очень современное. Укороченное пальто-пиджак всегда смотрится актуально и легко комбинируется с другими элементами гардероба.

С чем носить: узкие джинсы, шорты с колготками, лоферы или ботильоны, классические сумки. Идеально для городских образов и офисного стиля.

Андре Тан рассказал про пальто (скриншот)

Макси пальто в стиле оверсайз

Объемная модель подходит для холодной осени и позволяет носить под нее свитер, платье или джемпер. Такой фасон сочетает тепло и комфорт с модным видом.

С чем носить: широкие брюки, свитера, объемные шарфы и кроссовки или высокие сапоги.

Андре Тан назвал тренды пальто (скриншот)

Андре Тан подчеркнул, что пальто всегда остаются символом элегантности и классики. Главное - выбирать модель, которая отвечает собственным ощущениям и стилю.