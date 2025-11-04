Модное пальто на осень: Андре Тан назвал фасоны, которые должны быть в вашем гардеробе

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал про актуальные модели пальто на осень 2025 года. По его словам, правильный выбор верхней одежды позволяет сочетать стиль, элегантность и комфорт даже в холодную погоду.
Какие модели актуальны и с чем их носить - в материале РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.
Особенность этой модели - встроенный шарф, который можно завязывать вокруг шеи разными способами. По словам Тана, такой кейп создает изящный и элегантный образ, а также является главным фаворитом сезона.
С чем носить: узкие джинсы или брюки, классические ботильоны на каблуке, минималистичные сумки. Идеально для элегантного делового или вечернего образа.
Модель закрывается с помощью ремня и напоминает халат. Объемное и мягкое пальто обеспечивает чувство комфорта, при этом смотрится стильно и современно.
С чем носить: платья, юбки, широкие брюки, грубые ботинки, объемные сумки. Подходит для повседневного образа.
Это классическое пальто придает женственности и подчеркивает талию. По словам дизайнера, А-силуэт делает образ элегантным и гармоничным.
С чем носить: юбки-"карандаши", классические туфли, шарфы или ремни для акцента на талии. Выглядит элегантно и подходит для офиса или свиданий.
Модель выглядит очень эффектно и элегантно, хотя иногда может быть менее практичной из-за сквозняков. Идеальный выбор для особых выходов.
С чем носить: узкие брюки или леггинсы, высокие сапоги, минималистические аксессуары. Подходит для выходов, когда хочется создать "А-эффект" и выглядеть особенно стильно.
Смелый вариант для ярких и уверенных женщин. Пальто может быть полностью леопардовым или содержать небольшие акценты в виде принта.
С чем носить: монохромная базовая одежда (черная, белая, бежевая), простые ботильоны, маленькая сумка. Принт сам по себе акцент, поэтому другую одежду желательно выбрать спокойную.
Лаконичное, сдержанное и очень современное. Укороченное пальто-пиджак всегда смотрится актуально и легко комбинируется с другими элементами гардероба.
С чем носить: узкие джинсы, шорты с колготками, лоферы или ботильоны, классические сумки. Идеально для городских образов и офисного стиля.
Объемная модель подходит для холодной осени и позволяет носить под нее свитер, платье или джемпер. Такой фасон сочетает тепло и комфорт с модным видом.
С чем носить: широкие брюки, свитера, объемные шарфы и кроссовки или высокие сапоги.
Андре Тан подчеркнул, что пальто всегда остаются символом элегантности и классики. Главное - выбирать модель, которая отвечает собственным ощущениям и стилю.
