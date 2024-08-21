Моді заявив, що у Києві "поділиться перспективами" щодо закінчення війни між РФ та Україною

Прем’єр-міністру Індії Нарендра Моді під час свого візиту до Києва планує, серед іншого, обговорити можливість мирного закінчення широкомасштабної війни між РФ та Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Перед своїм від'їздом до Польщі, а після - до України, індійський прем'єр заявив у середу про намір в ході візиту до Києва "поділиться перспективами" щодо мирного вирішення конфлікту.
Також глава уряду Індії розповів, що в українській столиці намагатиметься зміцнити двосторонню співпрацю між країнами.
Говорячи щодо мирних ініціатив, Моді зазначив, що "як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні".
Раніше повідомлялося, що індійський прем'єр Нарендра Моді відвідає Україну 23 серпня, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо також, що в пресі ще у липні з'являлися повідомлення про те, що готується такий візит. Такі чутки стали поширювати за кілька тижнів після того, як індійський прем'єр відвідав Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. А сталося це того дня, коли росармія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Додамо, як раніше писало видання Bloomberg, Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним. Водночас Моді виключає посередництво його країни у питанні завершення війни між РФ та Україною.
Крім того, днями в Офісі президента України підтвердили майбутній візит Моді цієї п'ятниці, 23 серпня. Та назвали теми переговорів між ним та Зеленським.
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