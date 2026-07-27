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Індія викликала посла України після атаки на судно з індійськими моряками

19:55 27.07.2026 Пн
2 хв
За версією Нью-Делі, атака сталася, коли судно проходило поблизу російського узбережжя
aimg Марія Науменко
Індія викликала посла України після атаки на судно з індійськими моряками Фото: торговельне судно MV OMORFI (wikipedia.org)
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Після загибелі громадянина Індії на борту торговельного судна MV OMORFI Нью-Делі звернувся до української сторони з офіційною дипломатичною вимогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Індії.

Згідно з заявою, до відомства викликали посла України в Індії Олександра Поліщука.

Причиною став напад на торговельне судно MV OMORFI, під час якого загинув громадянин Індії.

У відомстві заявили, що висловили українському дипломату серйозну стурбованість через інцидент та рішуче засудили атаки на торговельні судна.

У Нью-Делі наголосили, що такі дії становлять загрозу безпеці морської навігації, свободі судноплавства та міжнародній торгівлі.

Також українському послу доручили передати владі України офіційну позицію Індії щодо цього випадку.

У МЗС Індії підкреслили, що напади на торговельні судна, які ставлять під загрозу життя цивільних моряків, є "неприйнятними" і "мають бути припинені".

Атака на судно MV OMORFI

В окремій заяві індійське зовнішньополітичне відомство повідомило, що 18 липня торговельне судно MV OMORFI зазнало атаки під час проходження через Чорне море. За твердженням МЗС Індії, інцидент стався в територіальних водах Росії.

На борту судна перебували десять членів екіпажу, серед яких було троє громадян Індії. Один із них загинув, ще двоє, за даними Нью-Делі, не постраждали.

Нагадаємо, 19 липня російські війська атакували торговельне судно Golden Leo, яке виходило з порту Одеси.

Унаслідок удару загинули десятеро людей, зокрема четверо громадян Індії, ще один індієць дістав тяжкі поранення.

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