Індія викликала посла України після атаки на судно з індійськими моряками
Після загибелі громадянина Індії на борту торговельного судна MV OMORFI Нью-Делі звернувся до української сторони з офіційною дипломатичною вимогою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Індії.
Згідно з заявою, до відомства викликали посла України в Індії Олександра Поліщука.
Причиною став напад на торговельне судно MV OMORFI, під час якого загинув громадянин Індії.
У відомстві заявили, що висловили українському дипломату серйозну стурбованість через інцидент та рішуче засудили атаки на торговельні судна.
У Нью-Делі наголосили, що такі дії становлять загрозу безпеці морської навігації, свободі судноплавства та міжнародній торгівлі.
Також українському послу доручили передати владі України офіційну позицію Індії щодо цього випадку.
У МЗС Індії підкреслили, що напади на торговельні судна, які ставлять під загрозу життя цивільних моряків, є "неприйнятними" і "мають бути припинені".
Атака на судно MV OMORFI
В окремій заяві індійське зовнішньополітичне відомство повідомило, що 18 липня торговельне судно MV OMORFI зазнало атаки під час проходження через Чорне море. За твердженням МЗС Індії, інцидент стався в територіальних водах Росії.
На борту судна перебували десять членів екіпажу, серед яких було троє громадян Індії. Один із них загинув, ще двоє, за даними Нью-Делі, не постраждали.
Нагадаємо, 19 липня російські війська атакували торговельне судно Golden Leo, яке виходило з порту Одеси.
Унаслідок удару загинули десятеро людей, зокрема четверо громадян Індії, ще один індієць дістав тяжкі поранення.