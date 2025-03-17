Моді про війну в Україні: рішення прийде лише за столом переговорів

За словами Моді, Індія підтримує мир й готова виступати миротворцем "всюди, де може". Також додав, що має "сердечні відносини" як з Російською Федерацією (РФ), так й з Україною.

"Я можу сісти з президентом Путіним (Володимир Путін, - ред.) і сказати: "Зараз не час для війни". І те саме, по-дружньому, можу сказати президенту Зеленському (Володимир Зеленський, - ред.): "Брате, скільки б людей не підтримувало тебе по всьому світу, на полі бою рішення не знайти. Тільки мир - ключ до вирішення. Рішення прийде тільки тоді, коли і Україна, і Росія сядуть за стіл переговорів", - заявив він.

Голова індійського уряду відзначив, що Україна може радитись з союзниками, втім, це нібито "не дасть плодів", оскільки у дискусії повинні брати участь обидві сторони війни.

"Спочатку знайти мир було важко, але я сподіваюся, що зараз ситуація сприяє продуктивному діалогу між Україною і Росією". - додав він.