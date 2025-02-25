Євросоюз проситиме допомоги у Індії із забезпеченням санкцій проти РФ, - Bloomberg

ЄС звернеться з проханням до Індії про допомогу у забезпеченні санкцій проти Росії. Це питання обговорять президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, Фон дер Ляєн поспілкується з Моді щодо санкцій під час їхньої зустрічі цього тижня в Нью-Делі.

"Євросоюз прагне посилити контроль за дотриманням санкцій проти Росії, додавши, що війна Росії проти України становить загрозу для Індії так само, як і для Європи", - цитує Bloomberg неназваного чиновника ЄС.

За його словами, Індія могла б відіграти важливу роль у завершенні війни в Україні та забезпеченні тривалого миру.

Видання зазначає, що МЗС Індії поки що не прокоментувало цю ситуацію. Як відомо, південноазіатська країна дотримується лише санкцій, запроваджених ООН.

Додамо, що Індія не засудила вторгнення Росії в Україну. Натомість індійська влада закликає до діалогу та дипломатії для припинення війни. Під час нещодавньої зустрічі Моді з Дональдом Трампом у Білому домі прем'єр Індії заявив, що його країна виступає на боці миру у російсько-українській війні.

Відносини між Індією та Україною

Нагадаємо, у серпні минулого року прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Україну з офіційним візитом. Під час його візиту було підписано чотири угоди про співпрацю між Індією та Україною.

Водночас Індія продовжує налагоджувати відносини як з Україною, так і з Росією. Вона не зайняла жорстку позицію щодо повномасштабного вторгнення російських окупантів на українську територію.