Моди о войне в Украине: решение придет только за столом переговоров

Решение по полномасштабной войне в Украине придет только тогда, когда Киев и Москва сядут за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Индии Нарендра Моди в интервью Лексу Фридману.

По словам Моди, Индия поддерживает мир и готова выступать миротворцем "везде, где может". Также добавил, что имеет "сердечные отношения" как с Российской Федерацией (РФ), так и с Украиной.

"Я могу сесть с президентом Путиным (Владимир Путин, - ред.) и сказать: "Сейчас не время для войны". И то же, по-дружески, могу сказать президенту Зеленскому (Владимир Зеленский, - ред.): "Брат, сколько бы людей не поддерживало тебя по всему миру, на поле боя решения не найти. Только мир - ключ к решению. Решение придет только тогда, когда и Украина, и Россия сядут за стол переговоров", - заявил он.

Глава индийского правительства отметил, что Украина может советоваться с союзниками, впрочем, это якобы "не даст плодов", поскольку в дискуссии должны участвовать обе стороны войны.

"Сначала найти мир было трудно, но я надеюсь, что сейчас ситуация способствует продуктивному диалогу между Украиной и Россией". - добавил он.