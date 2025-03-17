Моди о войне в Украине: решение придет только за столом переговоров
Решение по полномасштабной войне в Украине придет только тогда, когда Киев и Москва сядут за стол переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Индии Нарендра Моди в интервью Лексу Фридману.
По словам Моди, Индия поддерживает мир и готова выступать миротворцем "везде, где может". Также добавил, что имеет "сердечные отношения" как с Российской Федерацией (РФ), так и с Украиной.
"Я могу сесть с президентом Путиным (Владимир Путин, - ред.) и сказать: "Сейчас не время для войны". И то же, по-дружески, могу сказать президенту Зеленскому (Владимир Зеленский, - ред.): "Брат, сколько бы людей не поддерживало тебя по всему миру, на поле боя решения не найти. Только мир - ключ к решению. Решение придет только тогда, когда и Украина, и Россия сядут за стол переговоров", - заявил он.
Глава индийского правительства отметил, что Украина может советоваться с союзниками, впрочем, это якобы "не даст плодов", поскольку в дискуссии должны участвовать обе стороны войны.
"Сначала найти мир было трудно, но я надеюсь, что сейчас ситуация способствует продуктивному диалогу между Украиной и Россией". - добавил он.
Отношения между Украиной и Индией
Во время полномасштабной войны России против Украины Индия заняла нейтральную позицию, избегая открытого осуждения агрессии. Дели воздержался во время голосований за резолюции ООН, которые осуждали российское вторжение, и продолжил экономическое сотрудничество с Москвой. В то же время Индия выражала поддержку территориальной целостности Украины и на уровне официальных заявлений призывала к мирному урегулированию конфликта.
Как писало недавно Bloomberg, Европейский союз (ЕС) планирует обратиться с просьбой к Индии о помощи в обеспечении санкций против России.
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