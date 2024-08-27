Моді після візиту в Україну обговорив з Путіним зміцнення стратегічного партнерства

Прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Моді написав у своєму Twitter.
За словами Моді, він з Путіним обговорив його візит до Києва й війну РФ проти України, яку індійський прем'єр називає "російсько-українським конфліктом".
"Сьогодні відбулася розмова з президентом Путіним... Обмінялися думками щодо російсько-українського конфлікту й моїми враженнями від нещодавнього візиту в Україну. Підтвердив тверду прихильність Індії підтримці якнайшвидшого, міцного й мирного врегулювання конфлікту", - написав Моді.
Окрім цього Моді повідомив, що під час розмови сторони "обговорювали заходи щодо подальшого зміцнення особливого й привілейованого стратегічного партнерства".
Нагадаємо, 23 серпня, до Києва вперше за історію двосторонніх відносин приїхав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Тоді він зустрівся з президентом України Володимир Зеленським. Під час зустрічі вони погодили чотири документи про співпрацю між країнами.
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