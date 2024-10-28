Моді може впливати на завершення війни в Україні, - Зеленський

Голова індійського уряду Нарендра Моді міг би вплинути на завершення війни між Україною та Російською Федерацією (РФ). Зокрема на території Індії могли б пройти переговори між Києвом та Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю The Times of India.
Як відзначив Зеленський, Моді є прем’єр-міністром величезної країни з точки зору населення, економіки й впливу.
"Така країна не може просто сказати, що ми зацікавлені в закінченні війни - ми всі в цьому зацікавлені. Прем’єр-міністр Моді може впливати на завершення війни з Україною. Це його величезна цінність у будь-якому конфлікті. Це величезна цінність Індії", - пояснив президент.
Він додав, що блокування економіки Росії, дешевих енергоресурів, а також оборонно-промислового комплексу (ОПК) ворога призвели б до зниження спроможностей Москви вести війну проти України.
У тому ж числі Індія могла б організувати переговори між Україною та Росією. Втім, для цього необхідно підготуватись й організувати діалог відповідно до українського формату, оскільки війна триває саме на нашій території. У тому ж числі Україна має власну платформу, а саме саміт миру.
Зеленський додав, що нещодавно оприлюднений план перемоги не є розмінною монетою або ж темою переговорів із Росією. Зокрема це стосується й запрошення України до НАТО.
Моді, як відзначив президент, також міг би допомогти України із поверненням насильно депортованих до Росії дітей.
"Ви можете змусити Путіна повернути українських дітей… Прем’єр-міністр Моді може використати свій вплив і сказати Путіну (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.), просто дайте мені 1000 українських дітей, які будуть повернуті в Україну. Нехай прем’єр-міністр Моді поверне хоча б 1000 українських дітей", - пояснив президент.
23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Київ з офіційним візитом, у ході якого було підписано чотири угоди про співпрацю між Індією та Україною.
За даними Bloomberg, Індія зараз є другим найбільшим постачальником заборонених технологій до Росії після Китаю, що викликає занепокоєння на тлі війни в Україні.
Представник України з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що вдалося значно поліпшити діалог з Індією порівняно з попередніми роками. Київ активно обговорює з Нью-Делі можливість скорочення імпорту російської нафти, що є важливим кроком у напрямку посилення санкційного тиску на Москву.
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