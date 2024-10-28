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Моді може впливати на завершення війни в Україні, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України та Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова індійського уряду Нарендра Моді міг би вплинути на завершення війни між Україною та Російською Федерацією (РФ). Зокрема на території Індії могли б пройти переговори між Києвом та Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю The Times of India.

Як відзначив Зеленський, Моді є прем’єр-міністром величезної країни з точки зору населення, економіки й впливу. 

"Така країна не може просто сказати, що ми зацікавлені в закінченні війни - ми всі в цьому зацікавлені. Прем’єр-міністр Моді може впливати на завершення війни з Україною. Це його величезна цінність у будь-якому конфлікті. Це величезна цінність Індії", - пояснив президент. 

Він додав, що блокування економіки Росії, дешевих енергоресурів, а також оборонно-промислового комплексу (ОПК) ворога призвели б до зниження спроможностей Москви вести війну проти України. 

У тому ж числі Індія могла б організувати переговори між Україною та Росією. Втім, для цього необхідно підготуватись й організувати діалог відповідно до українського формату, оскільки війна триває саме на нашій території. У тому ж числі Україна має власну платформу, а саме саміт миру. 

Зеленський додав, що нещодавно оприлюднений план перемоги не є розмінною монетою або ж темою переговорів із Росією. Зокрема це стосується й запрошення України до НАТО. 

Повернення українських дітей 

Моді, як відзначив президент, також міг би допомогти України із поверненням насильно депортованих до Росії дітей

"Ви можете змусити Путіна повернути українських дітей… Прем’єр-міністр Моді може використати свій вплив і сказати Путіну (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.), просто дайте мені 1000 українських дітей, які будуть повернуті в Україну. Нехай прем’єр-міністр Моді поверне хоча б 1000 українських дітей", - пояснив президент. 

Відносини між Індією та Україною 

23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Київ з офіційним візитом, у ході якого було підписано чотири угоди про співпрацю між Індією та Україною.

За даними Bloomberg, Індія зараз є другим найбільшим постачальником заборонених технологій до Росії після Китаю, що викликає занепокоєння на тлі війни в Україні.

Представник України з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що вдалося значно поліпшити діалог з Індією порівняно з попередніми роками. Київ активно обговорює з Нью-Делі можливість скорочення імпорту російської нафти, що є важливим кроком у напрямку посилення санкційного тиску на Москву.

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Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніІндіяРосійська Федерація