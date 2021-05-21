На модернизацию ГТС потратят 37,3 млрд гривен: на что пойдут деньги

Как отмечается в сообщении, средства будут направлены на модернизацию и оптимизацию системы.

Генеральный директор ОГТСУ сообщил, что с начала года компания вложила 2 млрд гривен в развитие ГТС, а к концу года сумма инвестиций составит около 10 млрд гривен.

"Средства будут направлены на реализацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, ремонты, техническое обслуживание и диагностику газотранспортной системы", - сказал он.

Ожидается, что по итогам 10-летнего плана развития ГТС должно быть обеспечено выполнение возложенных на Оператора ГТС Украины производственных заданий по транспортировке газа, обеспечению надежной и безаварийной работы ГТС страны, отметили в компании.