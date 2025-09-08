Модернізація Північного ГЗК та "Каметсталі": "Метінвест" нарощує інвестиції в українські підприємства

Попри складні обставини та роботу на лінії фронту, компанія "Метінвест" продовжує інвестувати в промислові підприємства в Україні. Основний акцент наразі - на Північному ГЗК та "Каметсталі", яку готують до роботи з зеленою металургією ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву операційного директора "Метінвесту" Олександра Мироненка у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
"Пріоритет і основні кошти, які ми залучаємо, - для модернізації Північного ГЗК. Ми зараз там будуємо установку для згущення відходів, цей проєкт вже фактично на стадії будівництва. Також розглядаємо проєкт із модернізації однієї з випалювальних машин, щоб підготувати її під виробництво покращених окатків для зеленої металургії в ЄС. Зараз ми перебуваємо на стадії проєктування та розроблення проєктних рішень", - розповів Мироненко.
За його словами, також в фокусі уваги - завод "Каметсталь", зокрема доведення до ладу її доменного й конвертерного цехів. Цього року виконано досить значний капремонт доменної печі №9 вартістю 20 млн долрів, та повністю відновлено обладнання одного з конвертерів у конвертерному цеху. У наступному році програми на "Каметсталі" будуть продовжені - там буде повністю відновлено доменну піч №1.
"На "Запоріжсталі" поки тривають поточні ремонти, які підтримують стан обладнання. З огляду на близькість фронту, до стабілізації ситуації не можемо розвивати там якісь великі проєкти. Але ми віримо, що після війни в нас буде ще більше масштабних інвестицій у відновлення інфраструктури, насамперед у країні", - каже Мироненко.
Як відомо, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.
Зокрема, нещодавно повідомлялося, що металургійний комбінат "Запоріжсталь" (Запоріжжя), який входить до Групи Метінвест Ріната Ахметова, отримає 135 млн грн інвестицій на капремонт трьох груп нагрівальних колодязів цеху гарячої прокатки в рамках річної програми.
У 2024 році компанія також інвестувала 170,5 млн доларів у екологічні проекти, зосереджені в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення.