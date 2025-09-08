Модернизация Северного ГОКа и "Каметстали": "Метинвест" наращивает инвестиции в украинские предприятия

"Приоритет и основные средства, которые мы привлекаем, - для модернизации Северного ГОКа. Мы сейчас там строим установку для сгущения отходов, этот проект уже фактически на стадии строительства. Также рассматриваем проект по модернизации одной из обжиговых машин, чтобы подготовить ее под производство улучшенных окатышей для зеленой металлургии в ЕС. Сейчас мы находимся на стадии проектирования и разработки проектных решений", - рассказал Мироненко.

По его словам, также в фокусе внимания - завод "Каметсталь", в частности приведение в порядок ее доменного и конвертерного цехов. В этом году выполнен довольно значительный капремонт доменной печи №9 стоимостью 20 млн долларов, и полностью восстановлено оборудование одного из конвертеров в конвертерном цехе. В следующем году программы на "Каметстали" будут продолжены - там будет полностью восстановлена доменная печь №1.

"На "Запорожстали" пока продолжаются текущие ремонты, которые поддерживают состояние оборудования. Учитывая близость фронта, до стабилизации ситуации не можем развивать там какие-то крупные проекты. Но мы верим, что после войны у нас будет еще больше масштабных инвестиций в восстановление инфраструктуры, прежде всего в стране", - говорит Мироненко.