Moderna сокращает поставки вакцины в две страны
Американская фармацевтическая компания Moderna во втором квартале этого года поставит в Канаду и Великобританию меньше доз своей вакцины против коронавируса, чем планировала. Оттава уже выразила разочарование.
В Moderna не уточнили, насколько крупным будет сокращение поставок вакцины и как быстро может быть устранен дефицит препарата.
"Принимая во внимание текущее предложение, спрос и распределение, Moderna будет вносить коррективы в ожидаемые объемы поставок во втором квартале в ряде стран, включая Канаду и Великобританию", - сообщили в компании.
Чтобы обеспечить стабильные поставки в «кратчайшие сроки», компания работает со своим партнером - швейцарским производителем Lonza, а также находится «тесном контакте со всеми правительствами», говорится в ее заявлении.
В феврале компания Moderna объявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19, эффективную в борьбе с вариантом коронавируса из Южно-Африканской Республики.
Напомним, вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech в США исследуют на реакции у людей с аллергией. В испытаниях примут участие 3,4 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет.