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Moderna скорочує поставки вакцини у дві країни

Новость на русском → США, Субота 17 квітня 2021 05:36
Moderna скорочує поставки вакцини у дві країни Фото: вакцина Moderna скорочує поставки (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

Американська фармацевтична компанія Moderna у другому кварталі цього року поставить в Канаду і Великобританію менше доз своєї вакцини проти коронавіруса, ніж планувала. Оттава вже висловила розчарування.

Про це з посиланням на заяву Moderna повідомив телеканал CNN.

У Moderna не уточнили, наскільки великим буде скорочення поставок вакцини і як швидко може бути усунутий дефіцит препарату.

"Беручи до уваги поточне пропозиція, попит і розподіл, Moderna буде вносити корективи в очікувані обсяги поставок у другому кварталі в ряді країн, включаючи Канаду і Великобританію", - повідомили в компанії.

Щоб забезпечити стабільні поставки в «найкоротші терміни», компанія працює зі своїм партнером - швейцарським виробником Lonza, а також знаходиться «тісному контакті з усіма урядами», йдеться в її заяві.

В Канаді, де спостерігається різке зростання числа заражених коронавірусом, заявили про "розчарування" у зв'язку з скороченням поставок вакцини Moderna.

У лютому компанія Moderna оголосила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, ефективний у боротьбі з варіантом коронавіруса з Південно-Африканської Республіки.

Нагадаємо, вакцини Moderna і Pfizer-BioNTech в США досліджують на реакції у людей з алергією. У випробуваннях візьмуть участь 3,4 тисячі осіб у віці від 18 до 69 років.

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