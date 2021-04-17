Moderna скорочує поставки вакцини у дві країни
Американська фармацевтична компанія Moderna у другому кварталі цього року поставить в Канаду і Великобританію менше доз своєї вакцини проти коронавіруса, ніж планувала. Оттава вже висловила розчарування.
У Moderna не уточнили, наскільки великим буде скорочення поставок вакцини і як швидко може бути усунутий дефіцит препарату.
"Беручи до уваги поточне пропозиція, попит і розподіл, Moderna буде вносити корективи в очікувані обсяги поставок у другому кварталі в ряді країн, включаючи Канаду і Великобританію", - повідомили в компанії.
Щоб забезпечити стабільні поставки в «найкоротші терміни», компанія працює зі своїм партнером - швейцарським виробником Lonza, а також знаходиться «тісному контакті з усіма урядами», йдеться в її заяві.
У лютому компанія Moderna оголосила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, ефективний у боротьбі з варіантом коронавіруса з Південно-Африканської Республіки.
Нагадаємо, вакцини Moderna і Pfizer-BioNTech в США досліджують на реакції у людей з алергією. У випробуваннях візьмуть участь 3,4 тисячі осіб у віці від 18 до 69 років.