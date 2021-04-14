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Компания Moderna понизила эффективность своей вакцины

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 07:26
Компания Moderna понизила эффективность своей вакцины Фото: компания Moderna понизила эффективность препарата (Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американская биотехнологическая компания Moderna понизила эффективность своей вакцины против COVID-19. В декабре 2020 года она оценивала эффективность своей вакцины в 94,1 процента.

Об этом сообщает DW.

Препарат предотвращает заражение в 90 процентах случаев, а тяжелое протекание болезни - в 95 процентах, следует из данных, полученных в ходе третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.

Согласно результатам исследования, опубликованным в Американском журнале акушерства и гинекологии, вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer и Moderna считаются безопасными и эффективными для беременных.

В феврале компания Moderna объявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19, эффективную в борьбе с вариантом коронавируса из Южно-Африканской Республики.

Напомним, вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech в США исследуют на реакции у людей с аллергией. В испытаниях примут участие 3,4 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет.

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