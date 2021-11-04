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Moderna снизила прогноз продаж вакцин против COVID-19

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Украина, Четверг 04 ноября 2021 13:43
Moderna снизила прогноз продаж вакцин против COVID-19 Фото: Moderna продаст вакцин на 15-18 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Компания Moderna снизила прогноз продаж вакцин против COVID-19 на 2021 год до 15-18 млрд долларов с 20 млрд долларов. Кроме того, компания ожидает поставок от 700 миллионов до 800 миллионов доз в этом году, по сравнению с ее предыдущими ожиданиями от 800 миллионов до 1 миллиарда доз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным Moderna, более длительные сроки доставки во время международных перевозок и экспорта могут перенести поставки на начало 2022 года.

Таким образом, производство вакцин Moderna еще больше отстанет от конкурента Pfizer, которая ожидает продаж вакцин COVID-19 на сумму от 36 млрд долларов в 2021 году и еще 29 млрд долларов в 2022 году.

Напомним, Украина получит 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины от коронавируса Moderna в рамках глобальной инициативы COVAX. Поставки ожидаются уже на этой неделе.

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