Компанія Moderna знизила прогноз продажів вакцин проти COVID-19 на 2021 рік до 15-18 млрд доларів з 20 млрд доларів. Крім того, компанія очікує поставок від 700 мільйонів до 800 мільйонів доз в цьому році, в порівнянні з її попередніми очікуваннями від 800 мільйонів до 1 мільярда доз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними Moderna, більш тривалі терміни доставки під час міжнародних перевезень та експорту можуть перенести поставки на початок 2022 року.

Таким чином, виробництво вакцин Moderna ще більше відстане від конкурента Pfizer, яка очікує продажів вакцин COVID-19 на суму від 36 млрд доларів у 2021 році і ще 29 млрд доларів у 2022 році.