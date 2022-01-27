Moderna проводить клінічні випробування COVID-вакцини проти "Омікрона"
Компанія Moderna заявила в середу, що проводить клінічні випробування бустерної дози вакцини. Вона розроблена спеціально для боротьби з варіантом коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що компанія розпочала другу фазу випробувань.
Всього у випробуваннях братимуть участь 600 осіб старше віком за 18 років, половина з яких вже отримали дві дози вакцини Moderna від COVID-19 щонайменше шість місяців тому, а половина з них отримали дві дози, а також раніше дозволену бустерну дозу.
Тому бустер, спеціально націлений на "Омікрон", буде оцінюватися як третя і четверта дози.
Нагадаємо, фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування вакцини проти коронавірусу з акцентом на захист від штаму "Омікрон".
Відзначимо, докладніше про те, коли чекати вакцину проти нового штаму читайте в матеріалі "Омікрон" поширюється світом. Коли компанії розроблять проти нього вакцину?".
Нагадаємо, раніше у Pfizer запропонували робити щорічне COVID-щеплення замість частих ревакцинацій.