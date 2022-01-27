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Moderna проводить клінічні випробування COVID-вакцини проти "Омікрона"

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Четвер 27 січня 2022 04:59
Moderna проводить клінічні випробування COVID-вакцини проти "Омікрона" Фото: Moderna проводить клінічні випробування COVID-вакцини проти "Омікрона" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Компанія Moderna заявила в середу, що проводить клінічні випробування бустерної дози вакцини. Вона розроблена спеціально для боротьби з варіантом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що компанія розпочала другу фазу випробувань.

Всього у випробуваннях братимуть участь 600 осіб старше віком за 18 років, половина з яких вже отримали дві дози вакцини Moderna від COVID-19 щонайменше шість місяців тому, а половина з них отримали дві дози, а також раніше дозволену бустерну дозу.

Тому бустер, спеціально націлений на "Омікрон", буде оцінюватися як третя і четверта дози.

Нагадаємо, фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування вакцини проти коронавірусу з акцентом на захист від штаму "Омікрон".

Відзначимо, докладніше про те, коли чекати вакцину проти нового штаму читайте в матеріалі "Омікрон" поширюється світом. Коли компанії розроблять проти нього вакцину?".

Нагадаємо, раніше у Pfizer запропонували робити щорічне COVID-щеплення замість частих ревакцинацій.

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