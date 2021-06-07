Moderna подала заявку в ЄС на використання своєї COVID-вакцини для підлітків

Американська фармацевтична компанія Moderna подала заявку на розгляд регулятора ЄС для отримання дозволу на використання вакцини від коронавірусу серед підлітків у віці від 12 до 16 років. Також Moderna подала аналогічну заявку регулятору Канади.

"Ми раді оголосити про подання заявки на умовний допуск нашої вакцини від коронавірусу Європейським агентством з лікарських засобів для використання для підлітків в ЄС", - заявив головний виконавчий директор компанії Стефан Бансель.

Також компанія говориться подати аналогічну заявку регулятору Сполучених Штатів.

У травні Moderna оголосила, що дослідження 2/3 фази TeenCOVE вакцини від COVID - 19 серед підлітків досягло первинної кінцевої точки імуногенності, забезпечивши успішний перехід імунної відповіді до вакцинації дорослих.

У ході дослідження не спостерігалося випадків захворювання COVID - 19 у учасників, які отримали дві дози вакцини Moderna за первинним визначенням. Ефективність вакцини серед майже 2500 підлітків, які отримали вакцину Moderna, склала 100% при використанні того ж визначення випадків захворювання, що і в дослідженні 3 фази Cove серед дорослих.