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Moderna подала заявку в ЄС на використання своєї COVID-вакцини для підлітків

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Понеділок 07 червня 2021 19:26
Moderna подала заявку в ЄС на використання своєї COVID-вакцини для підлітків Фото: Moderna подала заявку в ЄС на використання своєї covid-вакцини серед підлітків (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Американська фармацевтична компанія Moderna подала заявку на розгляд регулятора ЄС для отримання дозволу на використання вакцини від коронавірусу серед підлітків у віці від 12 до 16 років. Також Moderna подала аналогічну заявку регулятору Канади.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми раді оголосити про подання заявки на умовний допуск нашої вакцини від коронавірусу Європейським агентством з лікарських засобів для використання для підлітків в ЄС", - заявив головний виконавчий директор компанії Стефан Бансель.

Також компанія говориться подати аналогічну заявку регулятору Сполучених Штатів.

У травні Moderna оголосила, що дослідження 2/3 фази TeenCOVE вакцини від COVID - 19 серед підлітків досягло первинної кінцевої точки імуногенності, забезпечивши успішний перехід імунної відповіді до вакцинації дорослих.

У ході дослідження не спостерігалося випадків захворювання COVID - 19 у учасників, які отримали дві дози вакцини Moderna за первинним визначенням. Ефективність вакцини серед майже 2500 підлітків, які отримали вакцину Moderna, склала 100% при використанні того ж визначення випадків захворювання, що і в дослідженні 3 фази Cove серед дорослих.

Нагадаємо, 6 червня Ізраїль розширив кампанію з вакцинації від коронавірусу. Тепер в країні щеплення можуть отримати Підлітки у віці від 12 до 16 років.

Крім того, в Китаї вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей та підлітків віком від трьох до 17 років.

Додамо, що

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