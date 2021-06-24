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Moderna переименовала свою COVID-вакцину

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США, Четверг 24 июня 2021 02:21
Moderna переименовала свою COVID-вакцину Фото:: о причинах смены названия Moderna не сообщает (Ivan Romano/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса. Теперь она будет называться Spikevax.

Об этом сообщает Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

Ранее название препарата совпадало с названием компании, теперь же вакцина будет называться Spikevax. О причинах смены названия Moderna не сообщает.

Ранее сообщалось, что вакцины Pfizer и Moderna вызывают воспаление сердца у молодых мужчин. Об этом свидетельствуют данные мониторинга безопасности вакцин, проведенного Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что есть основания полагать, что смешивание вакцин против коронавируса является безопасным и эффективным. В некоторых странах это уже разрешили.

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