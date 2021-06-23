Европейский регулятор положительно оценил смешивание COVID-вакцин
Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что есть основания полагать, что смешивание вакцин против коронавируса является безопасным и эффективным. В некоторых странах это уже разрешили.
Об этом сообщает Politico.
Это объясняется тем, что в настоящее время все утвержденные вакцины работают подобным образом - стимулируя иммунный ответ на вирусный спаечный белок.
Кроме того, ранние данные из Испании и Германии свидетельствуют об "удовлетворительном иммунном ответе и отсутствии проблем с безопасностью", сказал регулятор.
Напомним, итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило сочетание вакцин против коронавируса. В частности, речь идет о прививках лиц до 60 лет.
Одновременно сейчас в Украине не предусмотрены прививки людей вакцинами против коронавируса от разных производителей. В случае утверждения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) такого механизма, Украина сможет применить такую практику.