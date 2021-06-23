ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Европейский регулятор положительно оценил смешивание COVID-вакцин

Новина українською →
ЕС, Среда 23 июня 2021 23:07
Европейский регулятор положительно оценил смешивание COVID-вакцин Фото: в настоящее время все одобренные Вакцины работают аналогичным образом(Paul Kane / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что есть основания полагать, что смешивание вакцин против коронавируса является безопасным и эффективным. В некоторых странах это уже разрешили.

Об этом сообщает Politico.

Это объясняется тем, что в настоящее время все утвержденные вакцины работают подобным образом - стимулируя иммунный ответ на вирусный спаечный белок.

Кроме того, ранние данные из Испании и Германии свидетельствуют об "удовлетворительном иммунном ответе и отсутствии проблем с безопасностью", сказал регулятор.

Напомним, итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило сочетание вакцин против коронавируса. В частности, речь идет о прививках лиц до 60 лет.

Одновременно сейчас в Украине не предусмотрены прививки людей вакцинами против коронавируса от разных производителей. В случае утверждения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) такого механизма, Украина сможет применить такую практику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация Вакцина от коронавируса
NEWS
Украина запретила въезд без теста на коронавирус прибывшим из четырех стран
Украина запретила въезд без теста на коронавирус прибывшим из четырех стран
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ