Moderna перейменувала свою COVID-вакцину
Фото:: про причини зміни назви Moderna не повідомляє (Ivan Romano / Getty Images)
Американська компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу. Тепер вона буде називатися Spikevax.
Про це повідомляє Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА).
Раніше назва препарату збігалася з назвою компанії, тепер же вакцина буде називатися Spikevax. Про причини зміни назви Moderna не повідомляє.
Раніше повідомлялося, що вакцини Pfizer і Moderna викликають запалення серця у молодих чоловіків. Про це свідчать дані моніторингу безпеки вакцин, проведеного Центрами США з контролю і профілактики захворювань (CDC).
Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що є підстави вважати, що змішування вакцин проти коронавірусу є безпечним і ефективним. У деяких країнах це вже дозволили.