З моделюванням вторгнення Китаю: Тайвань проведе масштабні військові навчання

Армія Тайваню проведе щорічні військові навчання. Цього року військові та резервісти відпрацьовуватимуть зімітовану блокаду і вторгнення на острів з боку Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відомо, що навчання "Хань Куан" розпочнуться 9 липня, і триватимуть десять днів. У них візьмуть участь понад 22 тисячі резервістів. За повідомленням агентства, навчання є безпрецедентними як за тривалістю, так і за масштабом.
У відеозверненні до військових перед початком навчань президент Тайваню Лай Чінте повідомив, що упродовж останніх років країна постійно готується до "війни без гарматного диму", такої як "китайська інфільтрація" та дезінформаційні атаки.
Начальник відділу об’єднаного бойового планування Міноборони Тайваню Тунг Чжі-сін також зазначив, що у ході навчань буде, зокрема, відпрацьовано сценарій спільної вогневої атаки і морської переправи десантної групи армії Китаю.
Збройні сили Тайваню також практикуватимуть побудову серії ударів за допомогою високоточних атак з моря і повітря.
Китай вважає Тайвань своєю територією, а владу острова називає сепаратистською. Тайвань своєю чергою називає себе окремою державою.
Китайські військові періодично проводять військові навчання у Тайванській протоці. Такі дії часто імітують оточення Тайваню і не тільки.
У Китаї також неодноразово погрожували, що не відмовляться від застосування сили проти Тайваню.
Раніше експерти зазначали, що нова політика невтручання США влаштовувала керівництво Китаю, яке розраховувало, що Вашингтон стримано реагуватиме на експансіоністську політику Пекіна. Але удари американських бомбардувальників по Ірану мають змінити цю концепцію.
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