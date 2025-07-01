З моделюванням вторгнення Китаю: Тайвань проведе масштабні військові навчання

Відомо, що навчання "Хань Куан" розпочнуться 9 липня, і триватимуть десять днів. У них візьмуть участь понад 22 тисячі резервістів. За повідомленням агентства, навчання є безпрецедентними як за тривалістю, так і за масштабом.

У відеозверненні до військових перед початком навчань президент Тайваню Лай Чінте повідомив, що упродовж останніх років країна постійно готується до "війни без гарматного диму", такої як "китайська інфільтрація" та дезінформаційні атаки.

Начальник відділу об’єднаного бойового планування Міноборони Тайваню Тунг Чжі-сін також зазначив, що у ході навчань буде, зокрема, відпрацьовано сценарій спільної вогневої атаки і морської переправи десантної групи армії Китаю.

Збройні сили Тайваню також практикуватимуть побудову серії ударів за допомогою високоточних атак з моря і повітря.