С моделированием вторжения Китая: Тайвань проведет масштабные военные учения

Армия Тайваня проведет ежегодные военные учения. В этом году военные и резервисты будут отрабатывать сымитированную блокаду и вторжение на остров со стороны Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Известно, что учения "Хань Куан" начнутся 9 июля, и продлятся десять дней. В них примут участие более 22 тысяч резервистов. По сообщению агентства, учения являются беспрецедентными как по продолжительности, так и по масштабу.
В видеообращении к военным перед началом учений президент Тайваня Лай Чинте сообщил, что в последние годы страна постоянно готовится к "войне без пушечного дыма", такой как "китайская инфильтрация" и дезинформационные атаки.
Начальник отдела объединенного боевого планирования Минобороны Тайваня Тунг Чжи-син также отметил, что в ходе учений будет, в частности, отработан сценарий совместной огневой атаки и морской переправы десантной группы армии Китая.
Вооруженные силы Тайваня также будут практиковать построение серии ударов с помощью высокоточных атак с моря и воздуха.
Китай считает Тайвань своей территорией, а власть острова называет сепаратистской. Тайвань в свою очередь называет себя отдельным государством.
Китайские военные периодически проводят военные учения в Тайваньском проливе. Такие действия часто имитируют окружение Тайваня и не только.
В Китае также неоднократно угрожали, что не откажутся от применения силы против Тайваня.
Ранее эксперты отмечали, что новая политика невмешательства США устраивала руководство Китая, которое рассчитывало, что Вашингтон будет сдержанно реагировать на экспансионистскую политику Пекина. Но удары американских бомбардировщиков по Ирану должны изменить эту концепцию.
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