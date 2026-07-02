За моделлю Ізраїлю: у дитячих лікарнях України відкриють унікальні освітні центри

Головне: Суть проєкту: В Україні масштабують ізраїльську модель безперервної освіти для дітей, які перебувають на тривалому лікуванні в лікарнях.

В Україні масштабують ізраїльську модель безперервної освіти для дітей, які перебувають на тривалому лікуванні в лікарнях. Де з'являться нові простори: Наступні освітні центри відкриють у Чернівцях та в Білій Церкві.

Наступні освітні центри відкриють у Чернівцях та в Білій Церкві. Що буде всередині: Кожен такий центр отримає сучасний навчальний клас, дитячу бібліотеку, творчий простір для психологічного розвантаження та новітнє технологічне обладнання.

Кожен такий центр отримає сучасний навчальний клас, дитячу бібліотеку, творчий простір для психологічного розвантаження та новітнє технологічне обладнання. Навчання фахівців: Окрім облаштування кімнат, ізраїльська сторона забезпечує навчання українських педагогів та медиків, передаючи досвід довгострокового інклюзивного партнерства.

Ізраїльську модель освіти масштабують в Україні

Ізраїльська некомерційна організація Sasa Setton за підтримки Center for Jewish Impact (CJI) впроваджує в Україні ізраїльську модель освіти для дітей, які проходять лікування в лікарнях.

Як зазначають у посольстві, Україна отримує систему, яка створювалася в Ізраїлі протягом 15 років і вже довела свою ефективність у роботі з дітьми, які перебувають у стані стресу, хвороби, після травм або надзвичайних ситуацій.

Перший такий освітній центр відкрили в Одесі у 2023 році. Нині він щодня допомагає маленьким пацієнтам продовжувати навчання, розвиватися та отримувати психологічну підтримку у спеціально облаштованому середовищі.

Де відкриють нові центри

Цього року новий центр відкриють у Чернівцях на базі обласної клінічної дитячої лікарні. Очікується, що він обслуговуватиме регіон, де проживає близько 200 тисяч дітей.

До складу центру увійдуть сучасний навчальний клас, дитяча бібліотека, творчий простір та необхідне обладнання.



В Українських лікарнях відкривають освітні центри за моделлю Ізраїлю (фото: Посольство Ізраїлю)

Крім того, третій освітній центр планують створити у Білій Церкві на базі місцевої лікарні. Там також впровадять ізраїльську модель роботи, адаптовану до потреб медичного закладу.

У посольстві додають, що наразі також опрацьовується можливість відкриття ще трьох таких центрів в інших регіонах України.

Проєкт передбачає не лише створення сучасних освітніх просторів, а й навчання українських фахівців, передачу ізраїльського досвіду та розвиток довгострокового партнерства між лікарнями двох країн.

Що відомо про організацію Sasa Setton

У диппредставництві зазначають, що організація Sasa Setton працює у партнерстві з Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю.



Освітній центр в лікарні (фото: Посольство Ізраїлю)

Її діяльність охоплює 41 лікарню країни, зокрема загальні, психіатричні та реабілітаційні медзаклади, а також центри догляду за тяжкохворими пацієнтами. Головна мета організації - забезпечити безперервність освіти дітей, які перебувають на лікуванні. До роботи залучені кваліфіковані педагоги та волонтери, які проходять альтернативну службу.