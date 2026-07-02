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По модели Израиля: в детских больницах Украины откроют уникальные образовательные центры

18:01 02.07.2026 Чт
3 мин
Во время лечения дети смогут продолжать обучение и получать поддержку
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Для детей создадут образовательные центры в больницах (Getty Images)

В Украине расширяется сеть образовательных центров в детских больницах по израильской модели. Новые центры будут открыты в Черновцах и Белой Церкви, а также рассматривают возможность реализации проекта еще в трех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства Государства Израиль в Украине.

Главное:

  • Суть проекта: В Украине масштабируют израильскую модель непрерывного образования для детей, которые находятся на длительном лечении в больницах.
  • Где появятся новые пространства: Следующие образовательные центры откроют в Черновцах и Белой Церкви.
  • Что будет внутри: Каждый центр получит современный учебный класс, детскую библиотеку, творческое пространство для психологической разгрузки и новейшее технологическое оборудование.
  • Обучение специалистов Кроме обустройства комнат, израильская сторона обеспечивает обучение украинских педагогов и медиков, передавая опыт долгосрочного инклюзивного партнерства.

Израильскую модель образования масштабируют в Украине

Израильская некоммерческая организация Sasa Setton при поддержке Center for Jewish Impact (CJI) внедряет в Украине израильскую модель образования для детей, проходящих лечение в больницах.

Как отмечают в посольстве, Украина получает систему, которая создавалась в Израиле в течение 15 лет и уже доказала свою эффективность в работе с детьми, находящимися в состоянии стресса, болезни, после травм или чрезвычайных ситуаций.

Первый такой образовательный центр был открыт в Одессе в 2023 году. В настоящее время он ежедневно помогает маленьким пациентам продолжать обучение, развиваться и получать психологическую поддержку в специально обустроенной среде.

Где откроют новые центры

В этом году новый центр откроют в Черновцах на базе областной клинической детской больницы. Ожидается, что он будет обслуживать регион, где проживают около 200 тысяч детей.

В состав центра войдут современный учебный класс, детская библиотека, творческое пространство и необходимое оборудование.


В Украинских больницах открывают образовательные центры по модели Израиля (фото: Посольство Израиля)

Кроме того, третий образовательный центр планируется создать в Белой Церкви на базе местной больницы. Там также будет внедрена израильская модель работы, адаптированная к нуждам медицинского учреждения.

В посольстве добавляют, что также прорабатывается возможность открытия еще трех таких центров в других регионах Украины.

Проект предполагает не только создание современных образовательных пространств, но и обучение украинских специалистов, передачу израильского опыта и развитие долгосрочного партнерства между больницами двух стран.

Что известно об организации Sasa Setton

В диппредставительстве отмечают, что организация Sasa Setton работает в партнерстве с Министерством образования и Министерством здравоохранения Израиля.


Образовательный центр в больнице (фото: Посольство Израиля)

Ее деятельность охватывает 41 больницу страны, в том числе общие, психиатрические и реабилитационные медучреждения, а также центры ухода за тяжелобольными пациентами. Главная цель организации - обеспечить непрерывность образования детей, находящихся на лечении. К работе привлечены квалифицированные педагоги и волонтеры, проходящие альтернативную службу.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как работает Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, который сейчас проходит юридическую реорганизацию. Изменение касается только юридического статуса учреждения и не повлияет на лечение пациентов или коллектив. Также мы писали об уникальных операциях, дефиците медсестер и развитии детской кардиохирургии в Украине.

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