По модели Израиля: в детских больницах Украины откроют уникальные образовательные центры

Главное: Суть проекта: В Украине масштабируют израильскую модель непрерывного образования для детей, которые находятся на длительном лечении в больницах.

В Украине масштабируют израильскую модель непрерывного образования для детей, которые находятся на длительном лечении в больницах. Где появятся новые пространства: Следующие образовательные центры откроют в Черновцах и Белой Церкви.

Следующие образовательные центры откроют в Черновцах и Белой Церкви. Что будет внутри: Каждый центр получит современный учебный класс, детскую библиотеку, творческое пространство для психологической разгрузки и новейшее технологическое оборудование.

Каждый центр получит современный учебный класс, детскую библиотеку, творческое пространство для психологической разгрузки и новейшее технологическое оборудование. Обучение специалистов Кроме обустройства комнат, израильская сторона обеспечивает обучение украинских педагогов и медиков, передавая опыт долгосрочного инклюзивного партнерства.

Израильскую модель образования масштабируют в Украине

Израильская некоммерческая организация Sasa Setton при поддержке Center for Jewish Impact (CJI) внедряет в Украине израильскую модель образования для детей, проходящих лечение в больницах.

Как отмечают в посольстве, Украина получает систему, которая создавалась в Израиле в течение 15 лет и уже доказала свою эффективность в работе с детьми, находящимися в состоянии стресса, болезни, после травм или чрезвычайных ситуаций.

Первый такой образовательный центр был открыт в Одессе в 2023 году. В настоящее время он ежедневно помогает маленьким пациентам продолжать обучение, развиваться и получать психологическую поддержку в специально обустроенной среде.

Где откроют новые центры

В этом году новый центр откроют в Черновцах на базе областной клинической детской больницы. Ожидается, что он будет обслуживать регион, где проживают около 200 тысяч детей.

В состав центра войдут современный учебный класс, детская библиотека, творческое пространство и необходимое оборудование.



В Украинских больницах открывают образовательные центры по модели Израиля (фото: Посольство Израиля)

Кроме того, третий образовательный центр планируется создать в Белой Церкви на базе местной больницы. Там также будет внедрена израильская модель работы, адаптированная к нуждам медицинского учреждения.

В посольстве добавляют, что также прорабатывается возможность открытия еще трех таких центров в других регионах Украины.

Проект предполагает не только создание современных образовательных пространств, но и обучение украинских специалистов, передачу израильского опыта и развитие долгосрочного партнерства между больницами двух стран.

Что известно об организации Sasa Setton

В диппредставительстве отмечают, что организация Sasa Setton работает в партнерстве с Министерством образования и Министерством здравоохранения Израиля.



Образовательный центр в больнице (фото: Посольство Израиля)

Ее деятельность охватывает 41 больницу страны, в том числе общие, психиатрические и реабилитационные медучреждения, а также центры ухода за тяжелобольными пациентами. Главная цель организации - обеспечить непрерывность образования детей, находящихся на лечении. К работе привлечены квалифицированные педагоги и волонтеры, проходящие альтернативную службу.