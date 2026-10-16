Модель НАТО не змінилася з часів холодної війни: Коваленко назвав загрози для єдності Заходу
Модель західного світу та структура НАТО продовжують будуватися на принципах часів холодної війни, де міцні США допомагають слабшій Європі утримувати баланс сил.
Про це заявив екс-керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Сил оборони України Андрій Коваленко в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".
За словами Коваленка, глобальна архітектура безпеки охоплює європейський континент, а також Японію, Південну Корею та весь Індо-Тихоокеанський регіон. У Європі наразі економічно сильні Німеччина, Франція, проте головним оплотом стабільності можуть стати нордичні країни.
Роль Великої Британії та російська пропаганда
Коваленко звернув увагу на те, що британська розвідка у багатьох компонентах перевершує американську, а Росія є стратегічним ворогом Великої Британії. Через це російська пропаганда активно намагається розбалансувати західну єдність за допомогою маніпуляцій.
"Пропаганді РФ вигідно показувати, нібито Британія контролює Україну і цим пояснювати, виправдовувати свої дії проти України, вкидати у інфопростір США те, що Британія проти інтересів США і не потрібно допомагати Європі, тому що там Британія - "ляльковод"", - пояснив він.
Ризики для безпеки Європи
На думку Коваленка, ослаблення Сполучених Штатів є критично невигідним як для України, так і для Європи, оскільки це призведе до складних безпекових криз. Особливо гостро це питання постає на тлі можливих політичних змін у ключових країнах ЄС.
"Слабкі США не вигідні нам і Європі. Тому що тоді ми побачимо складну ситуацію в Європі, з безпекою в тому числі, особливо після того, як "Альтернатива для Німеччини" може виграти вибори в Німеччині, Марін Ле Пен - у Франції. Оплотом альянсу в Європі залишаться нордичні країни", - резюмував Коваленко.
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