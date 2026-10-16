ua en ru
Пт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Модель НАТО не изменилась со времен холодной войны: Коваленко назвал угрозы для единства Запада

14:32 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Модель НАТО не изменилась со времен холодной войны: Коваленко назвал угрозы для единства Запада Фото: Андрей Коваленко (скин видео)
Додати як бажане джерело в Google

Модель западного мира и структура НАТО продолжают строиться на принципах времен холодной войны, где крепкие США помогают более слабой Европе удерживать баланс сил.

Об этом заявил экс-руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Сил обороны Украины Андрей Коваленко в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА".

По словам Коваленко, глобальная архитектура безопасности включает европейский континент, а также Японию, Южную Корею и весь Индо-Тихоокеанский регион. В Европе экономически сильны Германия, Франция, однако главным оплотом стабильности могут стать нордические страны.

Роль Великобритании и российская пропаганда

Коваленко обратил внимание на то, что британская разведка во многих компонентах превосходит американскую, а Россия является стратегическим врагом Великобритании. Поэтому российская пропаганда активно пытается разбалансировать западное единство с помощью манипуляций.

"Пропаганде РФ выгодно показывать, что Британия контролирует Украину и этим объяснять, оправдывать свои действия против Украины, вбрасывать в инфопространство США то, что Британия против интересов США и не нужно помогать Европе, потому что там Британия - "кукловод"", - пояснил он.

Риски для безопасности Европы

По мнению Коваленко, ослабление Соединенных Штатов является критически невыгодным как для Украины, так и для Европы, поскольку это приведет к сложным кризисам безопасности. Особенно остро этот вопрос возникает на фоне возможных политических изменений в ключевых странах ЕС.

"Слабые США не выгодны нам и Европе. Потому что тогда мы увидим сложную ситуацию в Европе, с безопасностью в том числе, особенно после того, как "Альтернатива для Германии" может выиграть выборы в Германии, Марин Ле Пен - во Франции. Оплотом альянса в Европе останутся нордические страны", резюмировал Коваленко.

Полную версию подкаста "ЭТО БАЗА" с Коваленко смотрите вскоре на YouTube.

Читайте также: Ле Пен обещает прекратить финансирование Украины, если выиграет выборы

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Война в Украине
Новости
Зеленский впервые встретился с премьером Венгрии Мадьяром
Зеленский впервые встретился с премьером Венгрии Мадьяром
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов