Модель НАТО не изменилась со времен холодной войны: Коваленко назвал угрозы для единства Запада

Модель западного мира и структура НАТО продолжают строиться на принципах времен холодной войны, где крепкие США помогают более слабой Европе удерживать баланс сил.

По словам Коваленко, глобальная архитектура безопасности включает европейский континент, а также Японию, Южную Корею и весь Индо-Тихоокеанский регион. В Европе экономически сильны Германия, Франция, однако главным оплотом стабильности могут стать нордические страны.

Роль Великобритании и российская пропаганда

Коваленко обратил внимание на то, что британская разведка во многих компонентах превосходит американскую, а Россия является стратегическим врагом Великобритании. Поэтому российская пропаганда активно пытается разбалансировать западное единство с помощью манипуляций.

"Пропаганде РФ выгодно показывать, что Британия контролирует Украину и этим объяснять, оправдывать свои действия против Украины, вбрасывать в инфопространство США то, что Британия против интересов США и не нужно помогать Европе, потому что там Британия - "кукловод"", - пояснил он.

Риски для безопасности Европы

По мнению Коваленко, ослабление Соединенных Штатов является критически невыгодным как для Украины, так и для Европы, поскольку это приведет к сложным кризисам безопасности. Особенно остро этот вопрос возникает на фоне возможных политических изменений в ключевых странах ЕС.

"Слабые США не выгодны нам и Европе. Потому что тогда мы увидим сложную ситуацию в Европе, с безопасностью в том числе, особенно после того, как "Альтернатива для Германии" может выиграть выборы в Германии, Марин Ле Пен - во Франции. Оплотом альянса в Европе останутся нордические страны", резюмировал Коваленко.

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